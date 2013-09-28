به گزارش خبرگزاری مهر، در بازار فیلم "گوانگجو" در بخش پویانمایی، فیلم‌‌‌ های "ننه کلاغه و روباهه"، " روباهی که به دنبال صدا رفت"، " کچل کفترباز"، "داستان زندگی پرثمر و افتخار آمیز مداد قرمز"، "ماه مهربان"، "عروسیه عروسیه"، " بچه‌گربه"، " راز آن درخت"، "آواز شب"، " چرا این تلفن زنگ نمی ‌زند" و "کبوتر سفید کنار آینه" عرضه‌ شد.

همچنین در بخش فیلم ‌های سینمایی و زنده نیز دو فیلم "مرادو" و "آقای مدیر" از تولیدات امور سینمایی کانون در این بازار بین‌المللی ارایه شد.

بازار بین‌المللی "گوانگجو" با حضور 500 نمایندگی و شرکت ‌های تولید کننده و خریدار فیلم ‌های کوتاه، سینمایی بلند، مستند، پویانمایی، نرم‌افزار، سرگرمی و گوشی‌های تلفن همراه از 42 کشور جهان در شهر "گوانگجو" کره جنوبی در حال برگزاری است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دومین سال متوالی به عنوان تنها نماینده کشور در این بازار بین‌المللی حضور دارد و به معرفی و فروش تولیدات سینمایی خود به نمایندگان سایر کشورها می پردازد.