حجت الاسلام احمد علیپور در گفتگو با مهر، اظهارکرد: روحانیان در دروان دفاع مقدس نقش موثری داشته و با حضور در میان رزمندگان روحیه و باورهای دینی آنها راتقویت می کردند.

وی افزود: باتقویت باورهای دینی در رزمندگان، سربازان عراقی که هیچ پشتوانه مذهبی در جنگ نداشتند به راحتی تسلیم شده و سرنوشت جنگ به نفع نیروهای ایرانی تغییر کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین با بیان این که روحانیون خراسان جنوبی در جبهه های جنگ حضور پررنگی داشتند، گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 15 مبلغ به نقاط مختلف شهرستان قاین اعزام شده تا ارزش های دفاع مقدس را برای کردم تبیین کنند.

حجت الاسلام علیپور ادامه داد: همایش بزرگ روحانیون و دفاع مقدس یکی دیگر از برنامه های تبلیغات اسلامی این شهرستان در هفته دفاع مقدس است که 60 نفر از روحانیون شهرستان در آن حضورخواهند داشت.

وی با اشاره به این که روحانیون شهرستان قاین در هفته دفاع مقدس در 24 مدرسه شهرستان حاضر شده و ارزش های دفاع مقدس را برای دانش آموزان تبیین خواهند کرد ،گفت: غبار رویی مزار شهدا،آذین بندی شهرو توزیع سی دی های دفاع مقدس در میان مردم از دیگر برنامه های سازمان تبلیغات در این شهرستان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین یادآور شد: هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس هشداری به دشمنان نظام برای آمادگی همیشه مردم ایران در مقابله با استکبار ستیزی است.

وی در ادامه با اشاره به احداث 28 خانه عالم در شهرستان قاین گفت: امسال نیز با مصوب شدن یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار ساخت 15 خانه عالم تکیمل خواهد شد.