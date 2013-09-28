به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس چین 92 کودک و دو زن را که توسط گروهی از افراد مسلح ربوده شده بودند، نجات داد و در همین راستا 301 عضو یک گروه قاچاق انسان بازداشت شدند.

پلیس چین همچنین موفق به نجات 13 هزار کودک و 23 هزار زن ربوده شده در سال 2011 شد. این بار نیز پلیس چین با حمله به مخفیگاه قاچاقچیان انسان در 11 استان پس از شش ماه تحقیقات موفق به نجات افراد ربوده شده شد.

شینهوا نیز گزارش داد که دولت چین والدینی را که کودکان خود را به قاچاقچیان انسان می فروشند، مجازات می کند.

خبر دیگر اینکه وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن حمایت از تصویب قطعنامه 2118 شورای امنیت سازمان ملل درباره انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه این مسئله را بازتاب اتحاد اعضای شورای امنیت خواند و گفت: این قطعنامه فرصتی جدید را برای حل بحران سوریه به شیوه ای دیپلماتیک فراهم می کند.

وزیر خارجه چین ضمن استقبال از پیوستن سوریه به کنوانسیون سلاح‌ های شیمیایی خواستار پایبندی این کشور به تعهدات خود و همچنین آغاز مذاکرات طرفین درگیر در بحران سوریه شد.

قطعنامه شورای امنیت خواهان از سرگیری گفتگوی سیاسی میان دولت و مخالفان سوری شده است. اعضای شورای امنیت همچنین از تمام کشورها خواستند که از هر گونه کمک به سازمان های غیر دولتی در تولید و استفاده از سلاح های شیمیایی ممانعت به عمل آورند.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره اعلام کرده است که قطعنامه شورای امنیت نابودی سلاح های شیمیایی در مدت زمان کوتاه را تضمین می کند. تلاش برای تصویب این قطعنامه پس از تلاش های دیپلماتیک چند هفته ای میان روسیه و آمریکا تصویب شد.