سرهنگ سماواتی خبر داد: دستگيري چهار سارق حرفه اي و کشف 16فقره سرقت در ايلام

ایلام - خبرگزاری مهر: جانشين انتظامي استان ايلام از دستگيري چهار سارق حرفه اي و کشف 16فقره سرقت از آنها خبر داد.