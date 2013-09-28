سرهنگ حسن سماواتي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت منزل ومغازه درسطح شهرستان ايلام موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.
وي اضافه کرد: پس از چند روز کار اطلاعاتي سارقان شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه دستگير شدند.
جانشين انتظامي استان ايلام تصریح کرد :سارقان دستگير شده درتحقيقات اوليه به 16 فقره سرقت منزل،مغازه وسيم برق اعتراف کردند.
سرهنگ سماواتي تصريح کرد:پليس استان مصمم است با افرادي که سعي دارند با اعمال مجرمانه خود آرامش مردم را برهم بزنند با قاطعيت برخورد مي کند.
اين مسئول انتظامي درادامه با هشدار به شهروندان ايلامي ازآنان خواست با رعايت هشدارهاي پليسي راه هاي هرگونه سوء استفاده سارقان از اموال آنان را ببندند.
گفتني است متهمان با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايي شدند.
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