به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسين‌غلامی ضمن گراميداشت ياد و خاطره هشت سال دفاع مقدس افزود: امسال نيز طبق سنوات گذشته برنامه‌های مختلفی به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط کميته امداد استان اجرايی می‌شود.

وی با بيان اسامی روزهای هفته دفاع مقدس اظهار داشت: روز يکشنبه 31 شهريور، روز اقتدار و صلابت رژه نيروهاي مسلح بود که در اين روز همزمان با سراسر کشور، آذين بندي و نصب بنر در سردرب‌هاي ادارات ستادي و شهرستان‌هاي تابعه و شرکت در برنامه رژه خودروهاي اداري در برخي از شهرستان‌ها انجام شد.

رئيس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کميته امداد استان زنجان روز دوم مهر ماه را روز دانش‌پژوهی و دفاع ملی عنوان کرد و گفت: در اين روز که با بازگشايی مدارس همراه بود، کمک هزينه خريد پوشاک به 100 نفر از دانش‌آموزان زير پوشش کميته امداد ماهنشان به ارزش 600 ميليون ريال اعطا شد.

غلامی پرداخت 59 فقره وام خودکفايی به مبلغ 4 ميليارد و 500 ميليون ريال را از ديگر برنامه‌های کميته امداد استان در روز دوم از هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: همچنين در اين روز 55 فقره وام قرض‌الحسنه به مددجويان اعطا شد.

وی در ادامه سومين روز از هفته دفاع مقدس را روز سرباز و پايمردی، توجه به خدمت مقدس سربازی و دلاور مردی‌های سربازان در مقابل دشمنان اعلام کرد و گفت: برنامه‌های مناسبتيی اين روز در روستاهای تابعه استان اجرايی می‌شود، که از جمله آن افتتاح پايگاه بسيج در ايجرود، اهدای 100 فقره کمک هزينه خريد جهيزيه به ارزش يک ميليارد ريال و افتتاح يک واحد مسکونی در روستای ويستان است.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان زنجان چهارمين روز از هفته دفاع مقدس را روز عفاف و پاسداری و نقش زنان در صيانت از دستاوردهای انقلاب ناميد و تصريح کرد: برگزاری کلاس آموزشی خانواده با موضوع سبک زندگی اسلامی و تحول اقتصادی خانواده‌ها برای 100 نفر از مددجويان زير پوشش برنامه‌ای است که در اين روز اجرايی شد.

غلامی عنوان پنجمين روز از هفته دفاع مقدس را روز ايثار گران، شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز اعلام کرد و افزود: برنامه‌های اجرايی کميته امداد استان زنجان به مناسبت اين روز اجرای طرح فلاح، ارائه مشاوره‌های دينی به مددجويان و غبارروبی و عطرافشانی مراز شهدا با شرکت همکاران امدادگر در سطح استان و شهرستان‌ها بود.

وی در ادامه با بيان اينکه روز رزمندگان و ولايت‌مداري و وحدت نيروهای مسلح و پاسداشت حماسه عملياتي ثامن الائمه(ع) عنوان ششمين روز هفته دفاع مقدس بود افزود: برنامه‌اجرايی کميته امداد به مناسبت اين روز حضور اعضای کانون‌های پيرو ولايت و امدادگران در نماز جمعه بود.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان زنجان با بيان اينکه امسال آخرين روز از هفته دفاع مقدس با عنوان روز درس‌ها و عبرت‌های جنگ تحميلی نامگذاری شده است گفت: با هماهنگی‌های انجام شده به مناسبت اين روز جلسه امر به معروف و نهي از منکر در بين کارکنان کميته امداد استان با مشارکت اعضای پايگاه بسيج برگزار و در اين مراسم از رزمندگان امدادگر تقدير می‌‌شود.

1500 زنجانی در آزمون ادواری شرکت کردند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: در نیمه نخست سالجاری بیش از هزار و 500 نفر در زنجان در آزمون ادواری شرکت کردند.

قاسم صیادی افزود: در راستای برنامه عملیاتی سند راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور آزمون ادواری در نیمه نخست سالجاری براساس تقویم وبرنامه زمانبندی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در دو مرحله در خرداد و مردادماه سالجاری همزمان با سراسرکشوردراستان زنجان با حضور هزار 558 نفر برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه آزمون ادواری استان زنجان در هفت حوزه در شهرستان‌های زنجان، ابهر ، خدابنده، طارم، خرم‌دره و ماهنشان وایجرود برگزار شد اظهار داشت: این آزمون در دو گروه خواهران و برادران دربیش از65حرفه مختلف فنی وخدماتی همزمان با سراسرکشور دراستان زنجان برگزار گردید.



مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: کلیه مراحل برگزاری این آزمون بصورت الکترونیکی و از طریق پرتال وسایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به نشانی www.advari.irantvto.ir انجام می پذیرد.



صیادی با بیان اینکه نیمه نخست سالجاری هزار و 323 نفر از آقایان و 235 نفر از خواهران در آزمون ادواری شرکت کرده اند افزود: بیشترین شرکت‌کنندگان این آزمون درحوزه شهر زنجان به تعداد 705 نفر و کمترین آن مربوط به حوزه شهرستان طارم به تعداد 35 نفر بوده است.



وی افزود: آزمون ادواری در دو مرحله تئوری و عملی برگزار می‌شود و کسانی که هر دو مرحله این آزمون را با موفقیت به اتمام برسانند از طرف اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گواهینامه مهارت با کد استاندارد بین‌المللی به آنها اعطاء می‌شود.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان تاکید کرد: در راستای برنامه های عملیاتی اصلاح و بهبود روش ها، آزمون تفاهمنامه و متقاضیان سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسری در کشور



چهارمین آزمون هماهنگ وتفاهمنامه سراسری سنجش مهارت درسالجاری پنجشنبه و جمعه در زنجان برگزار شد.



صیادی افزود:مرحله کتبی آزمون در 46 حرفه همسان و 224حرفه غیر همسان در 12حوزه امتحانی ثابت و48 حوزه فرعی و سیار برگزار شد.



وی تصریح کرد: بیش از 5 هزار و 134 نفر در آزمون سنجش مهارت ثبت نام کرده اند که بیشترین شرکت کنندگان در شهرزنجان به تعداد 2 هزار و 797 نفر وکمترین آن مربوط به مرکز ایجرودبه تعداد 111 نفربوده است.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان افزود: بیشترین شرکت کننده درحرفه ICDL درجه 2 به تعداد 352 نفر وکمترین آن به تعداد یک نفردرحرفه هنردرخانه بوده است.



صیادی با اشاره به شرایط حضور داوطلبان در محل آزمون گفت : به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی برای ورود به آزمون الزامی می باشد و استفاده از تلفن همراه و تجهیزات متعلقه و ماشین حساب قابل برنامه ریزی در حین برگزاری آزمون اکیدا ممنوع است.



وی درخصوص اهداف برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرایی می شود.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان با اشاره به مراحل اجرای آزمونهای سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است و متقاضیان پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی برای شرکت در آزمون عملی به سایت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان به آدرس www.zntvto.ir مراجعه تا ازمکان وزمان برگزاری آزمون عملی اطلاع حاصل نمایند.



صیادی درخصوص شرایط قبولی در آزمون های سنجش مهارت تصریح کرد:حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است که شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 است که درصورت موفقیت درهر دو مرحله ازطرف اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان پس از طی مراحل قانونی گواهینامه مهارت صادرخواهدشد.