  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

بهمنی خبر داد:

تاخیر در اجرای پروژه باند دوم جاده سراب - بستان آباد

تاخیر در اجرای پروژه باند دوم جاده سراب - بستان آباد

سراب - خبرگزاری مهر: نماينده مردم سراب در مجلس گفت: اجرای پروژه باند دوم جاده سراب - بستان آباد به تاخیر افتاده وعمليات اجرايي اين پروژه هر چه سريع تر باید آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز بهمني ظهر شنبه در جلسه كارگروه راه و شهرسازي سراب با بیان این مطلب اظهار داشت: حجم ترافيك در مسير سراب - بستان آباد بسیار بالا است به طوری که در ايام تعطيل در ساعات اوج ترافيك در طول شبانه روز حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو از اين محور تردد مي كند.

وي افزود: به علت نداشتن ظرفيت لازم جاده فعلی عبور مرور بیشتر خودروها باعث بروز تصادفات ناگوار رانندگي و از دست دادن جان مردم مي شود.

وي همچنین در ادامه اظهار کرد: با اجراي اين طرح مسير ۱۹۰ كيلومتري سراب – ميانه ۱۲۰ كيلومتر كاهش مي يابد.

بهمني همچنين با اشاره به احداث بيمارستان ۱۶۰ تختخوابي سراب گفت: اين طرح نيز بايد تا تير ماه سال جاري به بهره برداري مي رسيد كه هم اكنون كمتر از ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

کد مطلب 2144705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها