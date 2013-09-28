تاخیر در اجرای پروژه باند دوم جاده سراب - بستان آباد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز بهمني ظهر شنبه در جلسه كارگروه راه و شهرسازي سراب با بیان این مطلب اظهار داشت: حجم ترافيك در مسير سراب - بستان آباد بسیار بالا است به طوری که در ايام تعطيل در ساعات اوج ترافيك در طول شبانه روز حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو از اين محور تردد مي كند.

وي افزود: به علت نداشتن ظرفيت لازم جاده فعلی عبور مرور بیشتر خودروها باعث بروز تصادفات ناگوار رانندگي و از دست دادن جان مردم مي شود.

وي همچنین در ادامه اظهار کرد: با اجراي اين طرح مسير ۱۹۰ كيلومتري سراب – ميانه ۱۲۰ كيلومتر كاهش مي يابد.

بهمني همچنين با اشاره به احداث بيمارستان ۱۶۰ تختخوابي سراب گفت: اين طرح نيز بايد تا تير ماه سال جاري به بهره برداري مي رسيد كه هم اكنون كمتر از ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.