به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قاسمی ظهر شنبه به مناسبت هفته گردشگری در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان اظهارداشت: استان قزوین با داشتن موقعیت ارتباطی مناسب، محل عبور مسافران و گردشگران سایر استانهای کشور نیز هست که در این راستا در نیمه اول سال جاری دو میلیون و 850 هزار گردشگر وارد استان قزوین شدند که از این تعداد 840 هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید کردند.

وی با اشاره به رسالت مهم سازمان میراث فرهنگی در صیانت و نگهداری از حریم های تاریخی و جلوگیری از تعرض به آنها افزود: امسال 73 پرونده تخلف در خصوص تخلف های صورت گرفته در حوزه حفاري، تخريب و تعرض به بناهاي تاريخي و فرهنگي تشکیل شده است که این میزان دو برابر پرونده‌های سال گذشته است.

فعالیت 42 آژانس گردشگری در قزوین

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين، از فعالیت 42 آژانس گردشگری در استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بيش از يک هزار و ۵۰۰ ابنيه غيرمنقول در استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: 60 طرح مرمت بناهای تاریخی در دو سال گذشته اجرا شده و به پایان رسیده است که برای تامین هزینه‌های مرمت و حفاظت سالانه به 10 تا 20 میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم.

قاسمی با اشاره به برنامه‌های روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری در استان یادآورشد: برای استقبال از هفته جهانگردی و معرفی قزوین به عنوان شهر تاریخی و طبیعی کشور برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده که به مدت یک هفته در استان برگزار خواهد شد.



وی تشکیل کارگروه ویژه گردشگری با حضور معاون استاندار، بازديد رايگان از مجموعه‌هاي تاريخي و فرهنگي، برگزاري نمايشگاه صنايع دستي و سوغات و معرفي جاذبه هاي گردشگري استان و همچنین برگزاري كارگاه آموزشي"بافته‌هاي داري" را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده این هفته برشمرد.



مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين بیان کرد: برگزاري همايش آب با عنوان "توريسم پايدار و مسئولانه" در 9 مهرماه بمنظور معرفی جاذبه‌های گردشگری استان، برگزاري شب فرهنگي قزوين ويژه معرفي مناطق دیدنی قزوین در نمايشگاه گردشگري برج ميلاد تهران، آموزش طبيعت گردي، برپایی تور يكروزه قزوين گردي ويژه دانشجويان خارجي دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و نشست‌هایی با موضوع دو مجموعه توریستی آب گرم یله ‌گنبد و شهر آبگرم از دیگر برنامه های این هفته است.

قاسمی یادآورشد: همچنین در این هفته برای اولین بار کارشناسان میراث فرهنگی در مدارس حضور می‌یابند تا ضمن معرفی مناطق گردشگری از دانش آموزان به عنوان سفیران فرهنگی در انتقال پیام گردشگری استفاده شود.



وي با اشاره به پتانسیل‌ها و توانمندیهای قزوین برای جذب گردشگر گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه‌های پيش بيني شده گردشگری در جهت معرفی قزوین و جذب گردشگر موفق بوده و قزوین را به بازار هدف گردشگری كشور تبدیل کنیم.