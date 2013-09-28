به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی سلطانی در نشست خبری امروز برگزاری جشنواره فناوری نانو را یک رویداد علمی در این حوزه دانست و افزود: یکی از اقداماتی که در این حوزه انجام می گیرد ارزیابی شاخص ها در حوزه نانو است.

مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه در این ارزیابی اقدام به بررسی توسعه فناوری نانو در کشور می شود اظهار داشت: یکی از شاخص های مورد ارزیابی بررسی شاخص سرمایه های انسانی فناوری نانو است که بر این اساس در سال 92 تعداد محققان حوزه فناوری نانو 16 هزار و 690 محقق برآورد شده است که این میزان در سال 91 ، شانزده هزار و 570 و در سال 90 ، چهارده هزار و 751 محقق در کشور وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در سال آغاز این ارزیابی (1382) تعداد محققان کشور 72 نفر بوده است ادامه داد: در این شاخص تعداد کل دانشجویان، اساتید و محققانی که در یک پایان نامه نانو به عنوان دانشجو یا استاد راهنما مشارکت داشتند مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

میزان تولید علم نانو در کشور

سلطانی میزان تولید علم در حوزه نانو را از دیگر شاخص های ارزیابی فناوری نانو در کشور دانست و ادامه داد: در این شاخص تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههایی که دارای حداقل 5 پایان نامه در حال اجرا در بازه زمانی یک سال بودند مورد بررسی قرار گرفتند که بر این اساس در سال 1393 ، 105 مرکز تحقیقات فعال در حوزه نانو وجود دارد که این میزان در سال 92 ، 112 مرکز بوده است.

به گفته وی در سال 91، 108 مرکز تحقیقات، در سال 90، 95 مرکز فعال و در سال 89، 82 مرکز تحقیقاتی فعال در حوزه نانو در کشور ایجاد شده است در حالی که در سال 1382تعداد این مراکز 6 مورد بوده است.

سلطانی همچنین میزان رشد مقالات نانو را از دیگر شاخص های تولید علم در کشور دانست و خاطرنشان کرد: در سال 2012 با تولید 3 هزار و 667 مقاله در رتبه هشتم دنیا قرار گرفتیم در حالی که در سال 2011 با تولید 3 هزار و 11 مقاله ISI رتبه یازدهم را بدست آوردیم.

وی تعداد مقالات آی اس آی در سال 2010 را 2 هزار و 15 مقاله ذکر کرد و یادآور شد: در سال 2010 رتبه 14 از آن ایران شد و در سال 2009 با تولید 1334 مقاله ISIدر جایگاه پانزدهم قرار گرفتیم.

مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به جایگاه ایران در میان کشورهای جهان توضیح داد: در رده بندی تعداد مقالات نانو تا اول سپتامبر 2013 ایران رتبه هشتم جهان را به دست آورد و کشورهای چین، آمریکا، هند، آلمان، کره شمالی، ژاپن و فرانسه به ترتیب در جایگاههای اول تا هفتم قرار دارند.

به گفته وی کشورهای انگلیس، اسپانیا و تایوان در جایگاه نهم تا یازدهم جهانی رده بندی شدند.

همکاری های بین المللی ایران در تولید علم نانو

سلطانی تصریح کرد: در سال 2012 میزان همکاری های ایران 17.3 بوده است که این میزان در سال 2011، 18.2 بوده است.

وی یادآور شد: این میزان در سال 2006، 28.2 و در سال 2007، 22.2 بوده است.

مشارکت ایران در تولید مقالات مشترک

سلطانی مقایسه ایران در شاخص میزان مقالات مشترک را از دیگر شاخص های بررسی وضعیت ایران دانست و یادآور شد: در این رده بندی تنها کشورهایی مورد مقایسه قرار گرفتند که بیش از 500 مقاله نانو به صورت مشترک تولید کرده اند که بر این اساس ایران در رتبه 38 قرار گرفت و کشورهای عربستان، استرالیا و ایرلند به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

وی افزود: در این رتبه بندی کشورهایی که انگلیسی زبان نبودند در رتبه های پائین تری قرار گرفتند.

آمار اختراعات ثبت شده بین المللی ایران در حوزه نانو

مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو تولید فناوری را از دیگر شاخص های ارزیابی ایران در حوزه فناوری نانو عنوان کرد و یادآور شد: در سال 2013 تعداد کل پتنت های ایران 7 مورد بوده است در حالی که این تعداد در سال 2012 ،26 مورد بوده است که کاهش ثبت پتنت به دلیل افزایش نرخ دلار در کشور بوده است.

سلطانی یادآور شد: تعداد کل پتنت های کشور در سال 2011 ، 26 مورد، در سال 2010، 19 مورد ، در سال 2009 ، 14 مورد، در سال 2008، 12 مورد و در سال 2007 ، 12 مورد ثبت پتنت داشتیم.

وی همچنین با اشاره به سهم اختراعات فناوری نانو از کل اختراعات کشور گفت: در سال 2013 سهم اختراعات فناوری نانو از کل اختراعات کشور 43 درصد بوده است که این میزان در سال 2012 ، 50 درصد بوده است.

رتبه ایران در ثبت اختراعات در اداره اختراعات آمریکا

مدیردبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به رتبه ایران در زمینه تعداد اختراعات نانو در اداره اختراعات نانو افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده ایران در سال 2013 در رتبه 38، در سال 2012 در رتبه 30 و در سال 2011 در رتبه 29 قرار داشته است.

تعداد مراکز رشد فعال در فناوری نانو در سال 92 را 32 مرکز ذکر کرد و گفت: این تعداد در سال 91، 29 مرکز و در سال 90، 20 درصد بوده است.

وی توضیح داد: در حال حاضر 103 واحد در مراکز رشد در حوزه نانو فعال هستند.

وضعیت صنعت نانو در کشور

سلطانی کل محصولات تولید شده در حوزه نانو را شامل تجهیزات و محصولات نانو دانست و اظهار داشت: در سال 92، 37 محصول نانو و 131 تجهیز مرتبط با نانو تولید شده است که در مجموع 168 محصول در این حوزه تولید شده است.

به گفته وی در سال 91، 146 محصول نانو تولید شده است که از این تعداد 37 محصول مربوط به محصولات نانو و 109 مورد مربوط به تجهیزات فناوری نانو بوده است.

میزان محصولات نانو عرضه شده به بازار

مدیردبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو همچنین با اشاره به نتایج بررسی وضعیت ورود محصولات نانویی به بازار خاطرنشان کرد: 168 محصول در 131 شرکت تولید شده است که از این میزان 60 محصول (36 درصد) تولید آزمایشگاهی شده است و 28 محصول (17 درصد) در مرحله ورود به بازار قرار دارد.

به گفته وی در حال حاضر 80 محصول (47 درصد) در حوزه فناوری نانو به بازار عرضه شده است.