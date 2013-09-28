به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با اعلام این خبر، گفت: ثبت‌نام تکمیل ظرفیت مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تا روز دوشنبه از طریق سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org ادامه دارد.

وی افزود: داوطلبان این دو مقطع باید قبل از تهیه کارت اعتباری نسبت به رشته محل‌هایی که امکان انتخاب رشته در آنها وجود دارد و در سایت درج شده اطلاع کسب کنند و سپس نسبت به تهیه کارت اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون در پاسخ به این سؤال که چه کسانی مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند، گفت: برای دوره دکتری فقط آن دسته از افرادی که دعوت به مصاحبه شده‌اند و در جلسه مصاحبه حضور داشته‌اند، امکان انتخاب رشته در این مرحله را دارند، همچنین داوطلبان واجد شرایط فقط یک رشته محل را می‌توانند انتخاب کنند.

وی در خصوص شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد، گفت: کلیه داوطلبانی که در جلسه آزمون کارشناسی ارشد حضور داشته‌اند، می توانند در این مرحله ثبت‌نام کنند. متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند تا 10 رشته محل را انتخاب و در سایت www.azmoon.org ثبت‌نام الکترونیکی کنند.

رئیس مرکز آزمون در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا با شرکت در تکمیل ظرفیت امکان جابجایی وجو دارد، تصریح کرد: صرف ثبت‌نام در مرحله تکمیل ظرفیت دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به معنای پذیرش جابجایی پذیرفته‌شدگان این دو مقطع در مرحله قبل نیست.

اقبالی در خصوص زمان اعلام نتایج گفت: نتایج مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در این دو مقطع در مهرماه سال 92 اعلام خواهد شد و پذیرفته‌شدگان می‌توانند از همین ترم (ترم پاییز) مشغول به تحصیل شوند.