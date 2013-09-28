به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع دستی فارس گفت: حجت شناور، هنرمند رشته آینه کاری برای اثر ابتکاری خود موفق به کسب گواهی ثبت آثار ادبی و هنری از معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

همت محمدی افزود: عنوان این اثر "تابلو آینه کاری مینیاتور" است که هنرمند در خلق آن به شیوه خلاقانه ای هنر آینه کاری را با هنر حجم سازی پیوند داده است و به موجب بند 9 ماده دو قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 48 به نام هنرمند مبتکر آن به ثبت رسیده است.

معاون صنایع دستی استان فارس در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری با دعوت از تمامی هنرمندان مبتکر در سطح استان یادآور شد: تمامی هنرمندان صنایع دستی در فارس که آثار ابتکاری و ابداعی به ویژه در تکنیک ساخت دارند می‌توانند با مراجعه به معاونت صنایع دستی استان واقع در بلوار سیبویه، جنب پمپ بنزین نسبت به تشکیل پرونده ثبت اثر و برخورداری از حق مالکیت معنوی اقدام کنند.

گردشگری هوایی برفراز رود خانه کر

همزمان با روز جهانی جهانگردی و سرآغاز هفته گردشگری ، گردشگری هوایی برفراز رود خانه کر، مجموعه جهانی تخت جمشید بند باستانی امیر برای نخستین بار کلیدخورد.

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس ومعاونین اداره کل و رئیس کمسیون گردشگری شورای اسلامی شهر شیراز برنامه گردشگری هوایی برفراز رودخانه کر ، بند امیر، مجموعه جهانی تخت جمشید و پل تاریخی خان انجام گرفت.

قدرت الله تاج بخش درحاشیه این برنامه فراهم آمدن این امکان برای گردشگران داخلی و خارجی را امری بدیع و تازه دانست که برای نخستین بار درکشور در فرودگاه زرقان فارس و با هواپیمای فوق سبک امکان پذیر شده است.

وی ضمن تقدیر از مدیران این بخش که با راه اندازی این مجموعه گردشگری هوایی پتانسیل جدیدی را برای گردشگری و ماندگاری مسافران پدید آورده اند آمادگی این اداره کل را در جهت حمایت از سرمایه گذاران طرح اعلام کرد.

بهره برداری از مجتمع گردشگری شیراز

در اولین روز هفته گردشگری، اولین پروژه گردشگری فارس به بهره برداری رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس در مراسم افتتاح این مجموعه گردشگری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و روز جهانی جهانگردی گفت: امروزه صنعت گردشگری در ردیف صنعتهای پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد و در جهان ابعاد متفاوتی همچون اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، فرهنگی و تاریخی و ... یافته است.

قدرت الله تاج بخش افزود: با توجه به این وضعیت و با توجه به این که ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و همچنین با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش ، نرخ بالای بیکاری و لزوم افزایش درآمد ارزی،توجه بیش از پیش در حوزه گردشگری می تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل ، افزایش درآمد ارزی و معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان را فراهم کنند.

تاج بخش بیان کرد: به استناد آمار ارائه شده توسط سازمان بین المللی گردشگری حدود 13 درصد از مشاغل در دنیا به طور مستقیم و غیر مستقیم با گردشگری مرتبط می باشد که این رقم جایگاه اولین صنعت را در زمینه اشتغال به خود اختصاص داده است.

رئیس ستاد برگزاری هفته گردشگری با اشاره به این که این مجتمع با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حدود 70 میلیارد ریال که 12 میلیارد ریال آن از بخش تسهیلات بانک تجارت بوده به بهره برداری رسیده و امکان اشتغال 60 نفر را فراهم کرده اظهار امیدواری کرد که با گسترش فعالیتهای این گونه مجتمع های گردشگری شاهد توسعه و رونق روزافزون این صنعت و زمینه سازی اشتغال بیشتر در استان باشیم.