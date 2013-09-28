به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی بعد از ظهر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب "نبرد سکانیان" نوشته امیر رجبی به خبرنگار مهر گفت: معرفی نمادها و الگوهای معنویت جنگ تحمیلی به منزله معرفی شاخصه های ایثار و از خودگذشتگی در این برهه زمانی است.

وی با بیان اینکه شهدا، جانبازان و ایثارگران برترین الگوهای اخلاقی جامعه محسوب می شنود، خواستار توجه فعالان ادبی و نویسندگان در معرفی آنان شد.

وی تاکید کرد: کتب دفاع مقدس با پرداخت واقع بینانه و صادقانه به موضوع جنگ می تواند به عنوان میراث معنوی به آیندگان منتقل شود.

کریمی با تاکید به ضرورت نثر خاطرات جانبازان و آزادگان ادامه داد: هر یکی از این اشخاص به منزله یادگارهای جنگ و راویان حقیقی آن است.

گفتنی است کتاب "نبرد سکانیان" نوشته امیر رجبی خاطرات سرهنگ بازنشسته یونس غفاری است.