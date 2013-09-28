به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در تالار وحدت دانشگاه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس و با گذشت سه دهه، جوانان انقلاب به درختی تنومند تبدیل شده اند لذا دشمن با مایوس شدن در جبهه نظامی به جنگ نرم روی آورده و تلاش دارد، عقاید جوانان اسلامی را تضعیف کند.

وی افزود: بنابراین لازم است اساتید، دانشگاهیان و حوزویان با درک مسئولیت خطیر خویش، در عرصه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی با توطئه‌های استکبار جهانی مقابله کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر علمی و پژوهشی دانشگاهیان در عرصه‌های مختلف، از جمله فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، هوا و فضا خواست در کنار آموزش های تخصصی به رفع شبهات جوانان نیز پرداخته شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی به تعداد قابل توجه اساتید و کارکنان رزمنده، جانباز و ایثارگر در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: این امری بسیار مبارک است و مطمئنا این عزیزان در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب و تربیت جوانان متخصص و متعهد مثمر ثمر خواهند بود.

آیت‌الله مجتهد شبستری همچنین تصریح کرد: اگر در حال حاضر کشورهای منطقه و جهان با عظمت خاص از ملت ایران یاد می‌کنند و رییس جمهور کشورمان در سازمان ملل با اقتدار تمام سیاست‌های اسراییل و آمریکا را محکوم و از حقوق هسته‌ای ایران دفاع می‌کند، به برکت جانفشانی رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس است.