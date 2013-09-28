به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله هادی باریک‌ بین ظهر شنبه در جمع اعضای مرکز پاسخگویی به سئوالات شرعی و مسئولان اداره کل کمیته امداد خمینی که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: در مرکز پاسخگویی به سئوالات شرعی مربیان به مدارس اعزام شده و با مشاوره دادن به خانواده‌ها در این راستا گام‌های ارزشمندی برداشته است.



آیت الله باریک بین ضمن ابراز خوشنودی از همکاری بین این دو مرکز افزود: در کمیته امداد امام خمینی جوانانی هستند که باید در مباحث دینی و خانوادگی مربیان حوزوی به آن‌ها توجه جدی کنند.



امام جمعه قزوین، اساس آموزش مسایل دینی و خانوادگی و قرآنی را به خانواده‌ها بسیار با اهمیت دانست و بیان کرد: آموزش‌های دینی و قرآنی و برگزاری کلاس‌های خانوادگی و مشاوره بیشتر جوانان را به این مباحث آشنا کنند.



آیت الله باریک بین، همکاری نهادها با مدارس حوزه به خصوص مربیان این مدارس را مهم دانست و ادامه داد: همکاری نهادها با حوزه‌های علمیه در استان قزوین مطلوب است که باید این همکاری‌ها بیشتر شود.



نماینده ولی فقیه در استان اظهارداشت: مرکز پاسخگویی به مسائل دینی از زمان تأسیس تاکنون بسیاری از شبهات نسل نوجوان و جوان را پاسخگو بوده است.



هدایت‌الله صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی در ابتدای این دیدار بیان کرد: با همکاری مرکز پاسخگویی به مسایل دینی در سال گذشته 50 هزار مشکل را شناسایی کردیم که بیشتر این مسایل از سوی مربیان این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین در ادامه حجت‌الاسلام احمد ذوالفقاری مدیر مرکز پاسخگویی به مسایل دینی استان با اشاره به استقبال خانواده‌های استان به خصوص خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد عنوان کرد: با همکاری مربیان این مرکز توانسته‌ایم وظیفه ‌ای که بر عهده این مرکز قرار داده شده را به انجام برسانیم.