كيفيت قطار مسافري شيراز ارتقا يافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد انصاری گفت: در راستاي اجابت به تقاضاي زائران حرم امام رضا(ع) و با پيگيري هاي مکرر اين اداره کل برطرف سازي مسائل و مشکلات قطار مسافري مارال در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا با ايجاد تغيرات مثبت، قطار چهار تخته پلور سبز شرکت رجا با کيفيت مناسب به جاي قطار مارال شرکت وانيا ريل در محور شيراز مشهد و شيراز - تهران جايگزين شد.

مدير کل راه آهن فارس گفت: با توجه به جايگزيني قطار پلور سبز به جاي قطار مارال پيش فروش اين قطار برای مدت 11 مهرماه لغايت 30 مهرماه از ساعت 9 صبح امروز شنبه بر روي سامانه رجا قابل فروش است.