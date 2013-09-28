علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ایجاد و راه اندازی این تور گردشگری برای دانش آموزان در راستای فرهنگسازی امر گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به هفته گردشگری بر لزوم تبیین و تشریح اهداف گردشگری در راستای توسعه و گسترش استانی صحه گذاشت و گفت: تحقق اهداف فرهنگسازی در هر زمینه ای مستلزم آن است که مفاهیم ارزشی و بنیادی آن مقوله از سنین کودکی و نوجوانی تبیین و تشریح شود.

وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که هدفگذاری روی کودکان و نوجوانان در راستای تبیین مفاهیم مورد توجه در هر زمینه ای خصوصا، حوزه گردشگری، امری تضمین شده است.

علیرضا ایزدی ابراز داشت: بر اساس ایجاد و راه اندازی تور گردشگری برای دانش آموزان همدان می توان گامی موثر از منظر منابع مادی و معنوی در بحث گردشگری استان همدان برداشت چرا که هر دانش آموز و یا هر کودک و نوجوان همدانی خود می تواند منتقل کننده مفاهیم هدف در بحث گردشگری به خانواده اطرافیان خود باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد: برنامه راه اندازی تور گردشگری دانش آموزان همدانی فردا در مراسم نواخته شدن زنگ گردشگری در همدان برگزار می شود.