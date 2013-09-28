به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در نشست با سرپرست خبرگزاری مهر در استان افزود: در سطح ملی و فراملی روی این خبرگزاری حساب باز می شود و جایگاه خاصی دارد.



وی با بیان اینکه، خبرنگاری و خبررسانی مسئولیت سنگینی است و کار پیامبران و رسالت انبیاست، عنوان کرد: نقش اطلاع رسانی در زمان کنونی که عصر ارتباطات و فناری است،برجسته تر بوده و در چنین عرصه و موقعیتی باید تلاش بیشتری شود.

وی عنوان کرد: در این عرصه باید بتوانیم به رسالت خود با عزم بیشتر، دوراندیشی جامع تر به نقد وتحلیل مسائل بپردازیم.



حجت الاسلام ابراهیمی، حفظ امانت داری در حوزه اطلاع رسانی، دلنشینی خبر را بیشتر می‌کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، عنوان کرد: هر چه توجه به رویکرد نظام و آرمانها و حفظ امانتداری بیشتر باشد، کار رسانه دلپذیرتر می شود.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم جابر معافی سرپرست فقید خبرگزاری فارس در مازندران نیز عنوان کرد: از این مرحوم چیزی جز صداقت، همدلی و همسویی ندیدیم و در بسیاری از مسائل به عنوان مصلح وارد می شد تا مشکل ایجاد نشود.



وی با تاکید به اینکه مرحوم معافی دارای از خودگذشتگی و ایثار در حوزه خبر بود، از تلاشهای حسین قربانی سرپرست قبلی خبرگزاری مهر در مازندران نیز تقدیر کرد و گفت: وی نیز از چهره های واقعی رسانه ای استان بوده و ایده های خوبی داشت.

علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در مازندران نیز در این نشست به تبیین اهداف و سیاستهای این رسانه در استان پرداخت.