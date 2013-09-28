به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: تحقق این پنج درصد با توجه به وضعیت تورم و ... یعنی صفر و میانگین عملکرد ما در این بخش در سالجاری زیر صفر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه امروز حماسه اقتصادی مهم است، تصریح کرد: باید در تحقق این هدف تلاش بیشتر شود.

وی اظهار داشت: کشاورزی در استان بسیار مهم بوده و حماسه اقتصادی با تفکر جهادی محقق می شود.

فلاح جلودار مسئله کشاورزی را در استان بسیار مهم برشمرد و گفت: رکورد مرکبات 150 تن بوده که این در استان عملکرد 18 تنی را دارد و رکود برنج 13 تن ولی در استان عملکرد حدود چهار تن است.

وی عنوان کرد: همچنین در زمینه آبزیان رکورد 15 تن بوده که عملکرد در استان سه تن است و باید وضعیت اقتصادی استان در سال آتی نسبت به امسال رشد چشمیگری یابد.

استاندار مازندران به معاون سیاسی امنیتی استانداری اشاره و اضافه کرد: این سمت از ارکان مهم استان و وزارت کشور به شمار می رود و تلاش های خوبی در این بخش شده و شخص فعال و شناخته شده ای نیز برای این سمت تعیین شده است.

فلاح جلودار در زمینه فرمانداران که زیرمجموعه معاونت سیاسی هستند اظهار داشت: تاجاییکه نیروهای موجود بتوانند در چارچوب سیاستهای اعتدالی حرکت کنند در خدمت فرمانداران هستیم.

وی عنوان کرد: اکنون وضعیت سیاسی و امنیتی استان یک مزیت بوده و باید از ظرفیت استفاده شود.

استاندار مازندران یادآور شد: در حوزه اشتغال، استان بالاترین بیکاری را در فارغ التحصیلان دارد و استانی که دارای استعدادهای فروانی است، چرا نباید کشاورزیش ن توجیه اقتصادی داشته باشد و چون هزینه های تولید زیاد است، نیاز کشاورزان را تامین نمی کند.

استاندار مازندران یادآور شد: مازندران به دلیل مواهب می تواند استان اقتصادی باشد و باید در راستای تحقق برنامه چشم انداز توسعه تلاش کند.

