78 درصد مبادلات امروز بورس همدان مربوط به خريد سهام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صمدی اظهار داشت: در معاملات امروز شنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد 19 میلیون و 172 هزار و 573 سهم داد و ستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان داشت: ارزش یهام مبادله شده امروز 87 میلیارد و 189 ميليون و 697 هزار و 851 ريال بوده است.

وی عنوان داشت: 78 درصد مبادلات امروز بورس همدان مربوط به خريد سهام و 22 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

عباس صمدی ابراز داشت: اين تعداد سهام متعلق به 102 شركت است.

مدیر بورس منطقه ای همدان همچنین گفت: امروز 24 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص کل بورس امروز به 64 هزار و 695 واحد رسيد كه در مقايسه با چهارشنبه گذشته، 1240 واحد افزایش يافت.