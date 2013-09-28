به گزارش خبرنگار مهر،‌ سرهنگ حمید رضا اسدی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه بیان کرد:‌ آموزش و فرهنگ سازي جوانان را در مقابله با آسيب ها بيمه مي‌کند.

وی با اشاره به اینکه اعتياد عامل اصلي سرقت‌هاي خرد است افزود:‌ بافت‌هاي فرسوده يکي از موارد تشديد کننده بزهکاري است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با تاکيد بر آموزش مباحث فرهنگي از طريق رسانه ها گفت: آموزش و فرهنگ سازي از مواردي است که جوانان را در مقابله با آسيب ها بيمه مي‌کند.

وی بیان کرد:‌ خوشبختانه همکاري و تعاملات خوبي بين نيروي انتظامي و دستگاه قضايي برقرار است.

سرهنگ اسدی در ادامه از دستگيري تعدادي اتباع غير مجاز در کوره هاي حاشيه شهر خبر داد و افزود: برخي از کوره ها غير فعال هستند که با توجه به وجود آن ها در حاشيه شهر به پاتوق افراد مجرم و غير مجاز تبديل شده است.

وی بیان کرد:‌ لازم است دارندگان خودرو از تجهيزات ايمني در خودروها براي پيشگيري از سرقت استفاده کنند.