به گزارش خبرگزاري مهر، محمد جعفریان به اقدامات صورت گرفته در حوزه فضاهای فرهنگی سازمان جوانان اشاره کرد و گفت: فعالیت های این سازمان در حوزه فضاهای فرهنگی با تاکید بر کتابخانه ها، سالن های آمفی تئاتر، سینماها و نگارخانه ها انجام شده است.



مشاور رییس جمعیت هلال احمر گفت: در حوزه سینماها به رغم اینکه سازمان خیلی پیگیر بود اما متاسفانه به رغم امضای تفاهم نامه با معاونت سینمایی، از سوی وزارت ارشاد حمایت های زیادی نشد.



جعفریان اضافه کرد: از رییس جدید سازمان سینمایی می خواهم در این زمینه اعتبارات موجود را برای نجات سینماهای هلال احمر و بازسازی آنها اختصاص دهد.



رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در این مدت توانستیم برخی بازسازی های مختصر را در برخی سینماهای هلال احمر در کشور انجام دهیم گفت: در همین راستا موفق شدیم از محل اعتبارات ملی هلال احمر و اعتبارات استانداری، سینمای مسجد سلیمان را به طور کامل بازسازی و از تعطیلی خارج کنیم که هم اکنون نیز در حال بهره برداری است.



جعفریان اضافه با بیان اینکه این سازمان ۹ سینما در کشور دارد اضافه کرد: متاسفانه بقیه سینماهای هلال احمر شرایط مساعدی نداردو در حال حاضر به دنبال بازسازی سایر سینماها بویژه سینماهای استان های سیستان و بلوچستان، ارومیه و زنجان هستیم.



وی سینماهای سازمان جوانان در شهرهای بندر انزلی، اهواز و مسجد سلیمان را جزء سینماهایی خواند که از وضعیت بهتری نسبت به سایر سینماها برخوردار هستند



شناسنامه دار شدن کتابخانه های سازمان جوانان



رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: در این حوزه، برای کتابخانه های بزرگ و اصلی سازمان جوانان در کشور مانند کتابخانه استان های زنجان، قزوین و ایلام یک بودجه مشخص برقرار شد.



جعفریان اضافه کرد: همچنین در این مدت اقدام به شناسایی و شناسنامه دار کردن کتابخانه های هلال احمر در سراسر کشور شد که این امر قبلا انجام نشده بود.



رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به اختصاص اعتبار جداگانه برای کتابخانه های با قابلیت استفاده عموم اشاره کرد و گفت: همچنین در این مدت کتابخانه های جدیدی در شهرهایی مانند سمنان، بیرجند، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری و چند شهر دیگر افتتاح شد.



وی تاکید کرد: در زمینه کتابخانه ها، سیاست اصلی شناسایی، شناسنامه دار کردن کتابخانه ها، طبقه بندی آنها بر اساس علوم کتابداری، تخصیص بودجه به کتابخانه های بزرگ و راه اندازی کتابخانه های جدید در استان های فاقد کتابخانه بود.



بازسازی ۵۰ درصدی سالن های آمفی تئاتر سازمان جوانان؛



رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه سالن های آمفی تئاتر سازمان اشاره کرد و گفت: در حوزه سالن های آمفی هم بازسازی های خوبی صورت گرفت به طوری که در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد سالن های آمفی تئاتر سازمان بازسازی شد و ۵۰ درصد دیگر نیز نیاز به بازسازی دارد.



جعفریان از جمله سیاست های سازمان جوانان در نیمه دوم امسال را اختصاص اعتبارت عمرانی برای بازسازی سالن های آمفی تئاتر در کنار بازسازی و نوسازی مجتمع های ورزشی، اردوگاه ها و سینماها عنوان کرد.