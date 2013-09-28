به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي قدمي اظهار داشت: در پي سرقت از منزل يکي از ساکنان عرب زبان استان قم شناس ايي و دستگيري سارقان در دستور کار کارآگاهان استان قرار گرفت.

وي ادامه داد: از مالباخته ريال کشور عربستان مبلغي بالغ بر 270 ميليون تومان سرقت شده بود بنابراين با انجام اقدامات پليسي ، ماموران به زني عرب زبان که جهت نظافت به منزل مذکور رفت و آمد داشت مشکوک شدند.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان افزود: با توجه به حضور فردي در يکي از صرافي هاي استان براي فروش مبلغ قابل توجهي ريال عربستان ، وي مورد تحقيق ماموران قرار گرفت.

سرهنگ قدمي ادامه داد: نامبرده در تحقيقات ماموران بيان داشت مبلغ مذکور از داماد خانواده جهت فروش به امانت گرفته است که بلافاصله با هماهنگي هاي صورت گرفته داماد خانواده نيز در اين رابطه مورد تحقيق قرار گرفت و مشخص شد همسر وي همان فردي است که در منزل مالباخته براي نظافت منزل رفت و آمد دارد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم گفت: متهمان به در تحقيقات انجام شده به بزه ارتکابي اعتراف و پس از تحويل وجوه سرقتي به مالباخته ، با تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي استان تحويل داده شدند.

قدمي در خاتمه از شهروندان خواست، براي براي نظافت و خدمات منزل و پيشگيري از هرگونه حادثه حتي المقدور از افراد مورد اطمينان و يا شرکت هاي خدماتي معتبر در سطح شهر استفاده کنند.

دستگيري سارقان يکي از موزه‌هاي استان اصفهان در قم

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم از دستگيري سارقان موزه فرهنگ استان اصفهان در قم خبر داد.

سرهنگ مهدي قدمي گفت: در پي به سرقت رفتن تعدادي آثار گرانبها از موزه فرهنگ و ميراث اسلامي استان اصفهان چند روز گذشته ماموران با توجه به سرنخ هاي به دست آورده متهمان را در استان قم شناسايي کردند.

وي ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع ، کارکنان اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان قم با تلاش شبانه روزي محل اختفاء سارقان را شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه آن ها را دستگير کردند.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم با بيان اينکه سارقان از کارکنان موزه بودند گفت: از آنها قرآن‌هاي خطي طلاکوب شده، خطاطي هاي قديمي مربوط به اساتيد بنام کشوري، قلمداني، مهر يکي از پادشاهان، سکه مربوط به دوران پهلوي و ... کشف شده است.

به گفته وي، متهمان پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي استان تحويل داده شدند.

سواري زانتيا با 200 کيلومتر سرعت متوقف شد

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان قم گفت: يک دستگاه خودرو زانتيا که با 200 کيلومتر سرعت از مسير سلفچگان به سمت قم در حرکت بود توسط ماموران پليس راه متوقف شد.

سرهنگ اردشير جمشيدي راد اظهارداشت: روز گذشته يک دستگاه سواري زانتيا که از مسير سلفچگان به سمت قم در حرکت بود، به علت تخلف سرعت غيرمجاز 150 کيلومتر در ساعت و ثبت آن در دوربين‌هاي جاده، ماموران سعي کردند خودرو را متوقف کنند اما راننده بدون توجه به هشدار پليس سرعت خود را افزايش داد.

وي ادامه داد: طي هماهنگي هاي لازم با گشتي هاي مستقر در جاده سلفچگان - قم نهايتاً ماموران خودرو مذکور را با سرعت 200 کيلومتر در جاده متوقف مي‌کنند.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان گفت: در بررسي به عمل آمده مشخص شد راننده فاقد گواهينامه رانندگي است.

سرهنگ جمشيدي راد در خاتمه علت اصلي تصادف جاده اي را سرعت غيرمجاز عنوان کرد و گفت: تخلف رانندگان در محورهاي مواصلاتي استان توسط دوربين کنترل مي‌شود و پليس براي جلوگيري از هرگونه حادثه ناگوار برابر قانون با متخلفان برخورد مي‌کند.