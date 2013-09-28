به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم تجلیل از نام آوران تکاور نیروی زمینی ارتش که امروز شنبه در فرهنگسرای بهمن برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ویژگی های پهپاد جدید یسیر گفت: یگان پهپادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از یگانهای مجوز پا در رکاب و توسعه یافته نیروی زمینی ارتش است.

وی ادامه داد: همه پهپادهای ما ماموریت های متفاوتی دارند که پهپاد یسیر نیز از این قاعده مستثنی نیست منتهی پهپاد یسر از توانمندی و سقف پرواز طولانی تر برخوردار است.

امیر حیدری با بیان اینکه در صدد هستیم توانمندی منحصر به فرد پهپاد یسیر را در رزمایش پیش رو به نمایش بگذاریم، افزود: در ضمن اگر پهپاد یسیر بخشی از قابلیت هایش هم نیاز به اصلاح داشته باشد در رزمایش پیش رو آن را افزایش می دهیم.

وی در مورد پهپاد انتحاری رعد 85 نیز گفت: رعد 85 از نسل پهپادهای نیروی زمینی است که قطعا این پهپاد نیز در رزمایش ها استفاده خواهد شد.