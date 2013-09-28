محمد سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نظارت مستمر مسئولین فنی و بهداشتی، سالانه 180 هزار قطعه بچه ماهی و 80 تن ماهی در 12 مزرعه پرورش ماهی در قوچان تولید می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی قوچان بیان کرد: تلفیق کشاورزی و پرورش ماهی، ضمن بهینه سازی منابع آبی موجب اشتغالزایی و کمک به اقتصاد، موجب غنی سازی آب مورد استفاده در کشاورزی و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی می شود.

سیاح افزود: با افزایش رشد جمعیت، مصرف مواد غذائی برای تامین انرژی مورد نیاز نیز رو به افزایش بوده و ماهی نیز به دلیل داشتن خواص و کیفیت برتر پروتئینی نسبت یه سایر گوشت ها، می تواند نقش عمده ای در تامین این نیاز غذائی، داشته باشد؛ ولی به دلیل تقاضای بیش از تولید، منابع عمومی این ماده غذائی با خطر مواجهه شده است که باید برای رسیدن به برابری تولید با تقاضا و بهره برداری مناسب از ذخایر چاره ای اندیشید.

وی با اشاره به اهمیت سلامت زنجیره غذائی گفت: حفظ کیفیت آب، تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی، قزنطینه ماهیان جدید و واکسیناسیون از بهترین و مهمترین راه های پیشگیری بیماری در ماهی ها و امنیت غذائی است.