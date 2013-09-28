مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال احمر در این حادثه که در تمام نقاط استان دچار خسارت شده، نیروهای خود را مستقر کرده و همچنین برای جابجایی مردم از رودخانه در شهرستان گمیشان، روستای تقرتپه افراد به کمک مردم رفته اند.

اکبری ادامه داد: در این روستا حدود 20 خانه خسارت دیده است که توانستیم با کمک افراد این جمعیت برای آنها چادر و اقلام مورد نیاز را فراهم کنیم.

وی در ارتباط با روستای زیارت ابراز داشت: در روستای زیارت به علت ریزش کوه و مسدود شدن جاده سعی در جابجایی افراد روستا داشته ایم که توانستیم مردم را از منطقه پر خطر به منطقه کم خطر انتقال دهیم.

اکبری از اسکان 65 چادر در طوفان اخیر در بندر ترکمن خبر داد و گفت: از چند شب پیش که طوفان و بارندگی های شدید را در استان شاهد بوده ایم که حدود سه اکیپ 15 نفره در بندر ترکمن و پنج اکیپ در شهرستان گرگان فعالیت داشته اند.