به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران عصر شنبه در این مراسم با بیان اینکه بیش از 90 هزار هکتار پرورش رتون و نشاء مجدد در استان در سالجاری، به ورود بیش از 600 دستگاه کمباین مخصوص برداشت برنج به استان خبر داد که از عملکرد 6 سال گذشته بیشتر بوده است و فواید بسیار زیادی را در زمینه کاهش هزینه های تولید، افزایش ضریب تبدیل و کاهش ضایعات برای کشاورزان به دنبال داشته است.



عظیمی همچنین از طرح جامع مکانیزاسیون و اجرای آن توسط شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی در استان خبر داد که در آن کلیه عملیات کشت برنج از خزانه گیری تا برداشت بصورت کاملاً مکانیزه انجام می پذیرد.



رئیس سازمان در پایان، ترویج برداشت سوم برنج را نیز یکی دیگر از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی دانست.

ربیع فلاح استاندار مازندران با اشاره به اینکه برنجکاری کار مشکلی است و کشاورزان هم مشکلات زیادی دارند، کشت مجدد برنج را بعنوان یک فعالیت نمونه عنوان و خواستار ترویج این فعالیت شدند.



استاندار مازندران از پیگیری اجرای طرح زهکشی اراضی در سطح 150 هزار هکتار در استان خبر داد و افزود با قول مساعد وزیر جهاد کشاورزی این پروژه اجرایی و به کشت برنج و سایر محصولات زراعی اختصاص یابد.



وی حل مشکل نهاده های کشاورزی را از دیگر موارد مطروحه با وزیر جهاد کشاورزی عنوان داشت و خواستار توزیع به موقع نهاده ها با قیمت مناسب به کشاورزان شد.



استاندار با اشاره به اینکه امسال سال حماسه اقتصادی است و مردم نیز مطالباتی در این راستا دارند گفت: اینجانب در صف مقدم رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردم استان هستم و همانطور که مردم حماسه سیاسی را به خوبی رقم زنند الان نوبت ما و همه مسئولان است که به مطالبات مردم پاسخگو باشیم.



وی میزان سنجش مدیران را فعالیت در راستای تحقق حماسه اقتصادی اعلام کرد و افزودند فرمانداران در پیگیری و حل مشکلات کشاورزی باید جلوتر از مدیران جهاد کشاورزی باشند.



دکتر فلاح در ادامه سخنانش برداشت مجدد برنج را مهمتر از دهها کار عمرانی دانست و بر ضرورت فعالیت های تحقیقاتی در زمینه کشت اقتصادی محصولات کشاورزی تاکید و خواستار پیگیری محققان در این زمینه شد.



استاندار در پایان با اشاره به پیگیری وضعیت مرکبات استان از طریق وزیر جهاد کشاورزی، بر خریداری کلیه محصولات کشاورزی تولیدی استان از کشاورزان با قیمت مناسب روز تاکید کرد.



خاطر نشان می سازد استان مازندران با بیش از 220 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج، مقام اول کشور را در تولید، سطح زیر کشت، سطح نشاء مجدد و سطح پرورش رتون دارد و پیش بینی می گردد بیش از یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک از این اراضی تولید گردد.

