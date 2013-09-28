به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي بعد از ظهر شنبه در جمع نيروهاي نظامي، انتظامي و بسيج ادارات شهرستان گناباد اظهار کرد: هفته دفاع مقدس يادآور حادثه اي عظيم و به بار نشستن نتايجي عظيم تر در سير انقلاب ملت ماست و هيچگاه از ذهن ملت محو نخواهد شد.

فرماندار گناباد گفت: رمز جاودانگي و ماندگاري دفاع مقدس اين است كه اين دفاع يك دفاع مقدس بود.

صفایی افزود: آنچه در دوران دفاع مقدس موجب پيروزي ايران شد تلاش براي کسب خوبي ها بود و همين موضوع انقلاب ايران را به يک الگوي جهاني براي انقلاب هاي اسلامي منطقه تبديل کرد.

وی گفت: در دنيا جنگ هاي بسيار رخ داده كه هيچ خاطره ماندگاري از آنها وجود ندارد ولي دفاع مقدس مردم ايران اسلامي به خاطر اينكه از فرهنگ عاشورا و كربلا سرمشق گرفته، ماندگار شده و خواهد ماند.

فرماندار گناباد گفت: جريان عاشورا و كربلا كهنه شدني نيست و هر چه از آن زمان مي گذرد، بر نورانيت آن افزوده مي شود.

صفایی افزود: هفته دفاع مقدس احیاگر ارزش های معنوی اسلام و انقلاب است.

وی گفت: دفاع ملت ايران در هشت سال جنگ تحميلي گنجينه اي گرانبها و پرافتخار و سرمايه اي تمام ناشدني است که در صورت درست نگهداري کردن و بهره گرفتن و انتقال ارزشهاي آن مي توان نظام و کشور را در سخت ترين و بحراني ترين شرايط حفظ کرد.

فرماندار گناباد بیان کرد: امروز نيز رزمندگان در درياي عمان، خليج فارس و ديگر مرزهاي آبي حضور مقتدرانه دارند و عظمت و اقتدار ملت ايران در عرصه جهاني ثابت شده است