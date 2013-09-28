هیچ مدرک قابل اعتنایی مبنی بر شهادت امام موسی صدر ارائه نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه امروز شنبه ششم شهریور ماه با مسئولین موسسه امام موسی صدر در تهران دیدار و گفتگو کرد در این دیدار خانم حورا صدر دختر امام موسی صدر ضمن تشریح دستاوردهای فرهنگی موسسه امام موسی صدر در تهران گزارشی از آخرین پیگیریهای بعمل آمده در پرونده امام موسی صدر را با توجه به تحولات منطقه بویژه تغییرات حاکمیتی در لیبی و تشکیل کمیته لبنانی حقیقت یابی به منظور پیگیریهای مشترک حقوقی و راستی آزمایی پیرامون ربایش امام موسی صدر در زمان قذافی با طرف لیبیایی را ارائه کرد.



معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه نیز در این دیدار ضمن حمایت از تلاشهای به عمل آمده در راستای پیگیری این پرونده تا بازگشت امام موسی صدر بر عزم و اراده مسئولین عالیرتبه نظام و وزارت امور خارجه در این خصوص تاکید و آمادگی همکاری مشترک با کمیته حقیقت یاب در پرونده امام موسی صدر را اعلام داشت .

وی افزود: هیچ مدرک قابل اعتنایی مبنی بر شهادت امام موسی صدر تا کنون از سوی مقامات لیبی ارائه نشده است.

وی بر ضرورت همکاری و تلاش هرچه بیشتر مسئولین ذیربط در لیبی برای تعیین وضعیت امام موسی صدر تاکید کرد.