انس با کتاب های مذهبی موجب تقویت روحیه ایثار در رزمندگان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی روز شنبه در دیدار با سرپرست کتابخانه های استان قزوین گفت: رزمندگان در تمامی دوران جبهه و جنگ ارتباط نزدیکی با نوشته ها، رهنمودها و فرمایشات بیانگذار انقلاب و بزرگان دینی نظیر آیت الله دستغیب و استاد مطهری داشتند.



وی اظهار داشت: رزمندگان در پشت جبهه و در زمان های فراغت که داشتند نه تنها کتب مذهبی بلکه کتب درسی را هم مطالعه و در جبهه نیز آمادگی علمی خود را حفظ می کردند.



حسینی تصریح کرد: رهنمودهای امام راحل (ره) از موثرین عوامل افزایش آگاهی و بصیرت رزمندگان بود و انگیزه و اشتیاق به خواندن و فراگیری را در عموم افراد جامعه به ویژه نواجوانان و جوانان که اغلب بسیجی و رزمنده بودند را هم افزایش می داد.



وی بیان کرد: مطالعه برای رزمندگان نهادینه شده بود و آنها باور داشتند که مطالعه بیشتر باعث رشد فکری و معنوی و ارتقای روحی و اخلاقی آنها می شود لذا بسیاری از فرماندهان و بزرگ مردان امروز که در دوران جنگ بسیار جوان بودند همزمان با حضور در جبهه مطالعه و تحصیل را نیز دنبال می کردند.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: خوشبختانه پس از جنگ کتاب های ارزشمندی در باره جبهه و جنگ نوشته شده که برخی از آن ها فاخرند که انسان از چندین بار خواندن آن ها سیر نمی شود که این کتب بیانگر گوشه ای از عظمت و بزرگی روزهای سرنوشت ساز دفاع مقدس برای نسل جدید است.



حسینی تاکید کرد: کتابخانه های عمومی در این زمینه نقشی مهم و اثرگذاری برعهده دارند و به ویژه کتابداران به عنوان مشاوران مورد اعتماد مردم وظیفه راهنمایی و هدایت مراجعان را به سمت کتاب های مفید و ارزشمند از جمله کتب دفاع مقدس برعهده دارند.



این مسئول یادآورشد: کتابخانه ها می توانند با همکاری سایر دستگاه های فرهنگی و اجرای برنامه های مناسب و برگزاری نمایشگاه ها به رسالت خود در راستای ترویج فرهنگ شهید و بسیجی عمل کنند.



حسینی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در باره ترویج فرهنگ مطالعه گفت: در کنار لزوم نشر کتاب های مفید باید در بخش کتاب و فعالیت های فرهنگی تبلیغات کافی وجود داشته باشد که لازم است برنامه ریزی های دقیق تری در این زمینه صورت بگیرد و رسانه ها به ویژه رسانه ملی در راستای افزایش شناخت و اشتیاق مردم به مطالعه و کتابخوانی با کتابخانه ها همراهی کنند.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مبلغان، ائمه جمعه و جماعات و اساتید دانشگاه نیز می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و جلب هرچه بیشتر مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به مطالعه و کتاب داشته باشند.



محمدرضا مولایی سرپرست اداره کل کتابخانه های استان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از توجه نمایندگان مجلس به کتاب و کتابخوانی ضمن تشریح برنامه ها و کارهای انجام شده در خصوص مسائل و مشکلات کتابخانه های استان نکاتی را متذکر شد.