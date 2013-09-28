به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اظهار داشت: در حال حاضر در کشور در شرایطی هستیم که همه باید به اصل خود برگردیم و به نیروهای مادی و معنوی خود اتکا کنیم.

وی با بیان اینکه استانهای مختلف باید با استفاده از ظرفیت های موجود با انسجام و هدف واحد خود را بالا بکشند، بیان داشت: حتی اگر امروز بتوانیم دو میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسانیم که در شرایط کنونی کار سختی است باید 85 درصد درآمد ناشی از آن را صرف هزینه های جاری کنیم.

رشد هشت درصدی اقتصادی با این رقم ها محال است

رحمانی فضلی با اشاره به باقی ماندن تنها 15 درصد برای تخصیص به فعالیت های عمرانی ادامه داد: با این تفاسیر رشد هشت درصدی اقتصادی در این شرایط و با این رقم ها محال است.

وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم که هر استانی خودش را آباد کند، بیان داشت: در این راستا باید فعالیت ها را در سه حوزه متمرکز کنیم.

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به تولید، افزود: همچنین باید تلاش کنیم که بهره وری را افزایش دهیم چرا که در حال حاضر میزان بهره وری ما پایین است.

رحمانی فضلی عنوان کرد: قرار بود که از هشت درصد رشد اقتصادی کشور سه درصد آن از محل رشد بهره وری باشد که متاسفانه در این زمینه در برخی سالها رشد منفی داشته ایم.

وی همچنین بر ضرورت کاهش هزینه ها و صرفه جویی تاکید کرد و افزود: در بخش مصارف مان می توانیم بیش از 20 درصد صرفه جویی داشته باشیم و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید.

ایده وزیر کشور برای وارد کردن استانها به یک رقابت فشرده

وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما باید همه استانها را در یک رقابت فشرده وارد کنیم، عنوان کرد: این موضوع ایده من است که در وزرات کشور حتما آن را اجرایی خواهم کرد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید همه استانها را در مسابقه خیرات وارد کنیم، افزود: از این پس تخصیص بودجه، سهم اعتبارات و هر چیزی بر مبنای رقابت میان استانها و تلاش آنها برای آبادانی استان از محلهای مختلف از جمله جذب سرمایه گذاران، رشد تولید و ... صورت خواهد گرفت که امیدواریم لرستان در این زمینه پیشگام باشد.

وی همچنین بر ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد و افزود: استانها باید در این زمینه ورود پیدا کنند و ما نیز در این زمینه آنها را کمک خواهیم کرد.

استانداران جدید خود را مدیون هیچ دسته و گروهی ندانند

رحمانی فضلی همچنین با تاکید بر اینکه استاندارانی که منصوب می شوند از جمله استاندار جدید لرستان نباید خود را مدیون هیچ کسی یا گروهی یا دسته ای و یا حتی خود من به عنوان وزیر کشور بداند، افزود: ما همه وسیله بودیم تا این افراد به این جایگاه برسند و آنها نباید جز خون شهدا و خداوند متعال خود را مدیون کسی بداننند.

وی در ادامه سخنان خود به گفتمان اعتدال دولت اشاره کرد و بیان داشت: نگاهی که حاکم بر رفتار دکتر روحانی و دولت است و گفتمانی که ایشان در انتخابات بیان کردند گفتمان اعتدال بوده است و اعتدال از همه ابعاد عقلی، عرفی، علمی، شرعی، فطری و ... امری پسندیده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اعتدال طریقت است و تنها موضوعیت ندارد، افزود: این امر به این معناست که باید در همه امور مشی اعتدال را رعایت کنیم.

دو شاخص برای اعتدال گرایی

وی با تاکید بر ضرورت دوری از افراطی گری افزود: دو شاخص برای اعتدال وجود دارد که این دو شاخص عقل و قانون است و مبنای حرکت اعتدالی بر این دو شاخص استوار شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه هر کجا که قانون نارسا است باید به عقل رجوع کرد و این عقل نیز "خرد جمعی" باشد بهتر نتیجه می دهد، یادآور شد: توصیه من به استاندار جدید لرستان این است که از نیروهای موجود در استان یک ارزیابی دقیقی به عمل آید و اگر دیدند با گفتمان دولت هماهنگ نبودند آنگاه باید تغییرات را اعمال کرد.

رحمانی فضلی همچنین بر ضرورت توجه به مردم و مسائل و مشکلات آنها تاکید کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در ملاقات با دولت همواره بر توجه به مردم به عنوان یک اصل مهم تاکید داشتند.

وی با تاکید بر اینکه دولت و استانداران باید با مردم ارتباط داشته باشند، افزود: این ارتباط به معنی دعوت به کار مردم و طرف مشورت قرار دادن آنهاست.

وزیر کشور ارتباط از طریق رسانه ها، حضور در میان مردم و ملاقات عمومی با آنها را از جمله راهکارهای ارتباط بهتر با مردم برشمرد و افزود: یک استاندار باید از مشکلات مردم مطلع باشد.

هرچه مبتنی بر قانون حرکت کنیم به عدالت نزدیک تر خواهیم بود

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود به موضوع عدالت پرداخت و بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که داعیه حکومت جهانی دارد در دو مقوله آزادی و عدالت حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

وی بر ضرورت توجه و نگاه دولتمردان و استانداران به مقوله عدالت تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا هر چه مبتنی بر قانون حرکت کنیم به عدالت نزدیک تر خواهیم بود چرا که یکی از معیارهای اجتماعی عدالت قانون است.

ارزیابی وزیر از فضای کشور بعد از انتخابات

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی فضای کشور قبل و بعد از انتخابات پرداخت و بیان داشت: در حال حاضر در داخل کشور شرایط ثبات، آرامش، امید و حرکت، اعتماد و قبول مسئولیت و ... فراهم شده است.

وزیر کشور در ارزیابی به فضای کشور بعد از انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: همین الان در مطبوعات و رسانه ها طبق بررسی به عمل آمده 80 درصد موضوعات چالش برانگیز کنار رفته چون منشا این چالشها، اختلافات و درگیری ها، بهانه جویی ها و کینه توزی ها و ... بوده که کنار رفته است.

وی عنوان کرد: وقتی رئیس جمهوری اسلامی ایران با طمانینه، آرامش، اطمینان، امید و پویایی در تلویزیون سخنرانی می کند دیگر نگران این نیستیم که ریشخندی، تمسخری، تهمتی، تهدیدی یا بهانه جویی اتفاق بیفتد و یا در صحبت هایش مطرح شود.

دیگر اطلاعات نابجا از رادیو و تلویزیون نخواهیم شنید

وزیر کشور با بیان اینکه امروز اتفاقی نیفتاده ولی شاهد هستیم که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شده است، افزود: همان طور که می بینیم با وجود اینکه همچنان تحریم ها پابرجاست ولی با توجه به ایجاد احساس اعتماد و ثبات فکری، روحی و روانی در جامعه ثبات اقتصادی نیز ایجاد شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه امروز دیگر اطلاعات نابجا از رادیو و تلویزیون نخواهیم شنید، افزود: همچنین در بعد خارجی نیز از روزی که آقای دکتر روحانی رای آوردند پیام ها و نگاههای متفاوتی به ایران ایجاد شده است.

از اصول مان یک گام عقب نخواهیم نشست

وی با اشاره به سفر رئیس جمهوری به نیویورک عنوان کرد: نوع دیالوگ ها، قضاوت ها، داوری های و تبلیغات جهانی در این سفر به گونه ای نشان می هد که ایران در مسیر منطق و استدلالهای حقوقی و در چهارچوب نظام بین المللی در حال حرکت است.

وزیر کشور با بیان اینکه خود این حرکت رفتارها را نسبت به ایران اصلاح می کند، افزود: آنچه مسلم است این است که ما از اصول مان یک گام عقب نخواهیم نشست چرا که حق ماست و از حق مان کنار نخواهیم آمد.

رحمانی فضلی ادامه داد: با این وجود حق مان را باید در چارچوب اخلاق، قانون و ضوابط بین المللی به پیش ببریم و احقاق کنیم و حرکت در این مسیر خود باعث ایجاد اعتماد می شود.

وی با بیان اینکه چرا باید تنش ها و بهانه هایی به دست نظام جهانی بدهیم، افزود: همین نوع برخورد ایران خود موج ایجاد می کند.

رفتار ایران و ایجاد دو موضوع و دو دسته در مقابل کشورمان

وزیر کشور با بیان اینکه این نوع عملکرد ایران موجب ایجاد دو موضع و ایجاد دو دسته در مقابل کشورمان خواهد شد، افزود: یک دسته بر مخالفت ها تاکید و تندروی خود را بیشتر خواهند کرد که برخی کشورهای عربی منطقه از این دسته هستند چرا که نمی خواهند جایگاه خود را از دست دهند و رابطه دنیای غرب و ایران اصلاح شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین صهیونیست ها نیز از این دسته هستند که تندترین موضع را در مقابل رفتار کشورمان گرفتند چون آنها برحق نیستند.

وی عنوان کرد: اما دسته دوم کشورهایی هستند که تغییر موضوع خواهند داد و برای برقراری ارتباط با کشورمان مسابقه می دهند چرا که در منطقه هر رخدادی که اتفاق می افتد محور آن ایران است و برای همین ارتباط با کشورمان برای آنها حائز اهمیت است.

رحمانی فصلی با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه مانند ایران مقتدر و عزتمند نیست، افزود: ایران اسلامی ظرف 34 سال گذشته مدام در حال افزایش اقتدار، رضایتمندی مردم و تاثیر گذاری در منطقه بوده است.

این گونه صحبت کردن روحانی در سازمان ملل یک عقبه پرقدرت اجتماعی می خواهد

وی همچنین به پشتوانه دکتر روحانی در سخنرانی در سازمان ملل اشاره کرد و بیان داشت: باید بدانیم که صحبت کردن در آن عرصه یک عقبه پرقدرت اجتماعی می خواهد و آن حرکت دلیل اصلی اش انتخابات پرشور مردم در خردادماه امسال بود.

وزیر کشور به تحلیل وارزیابی دشمنان در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: تحلیل دشمن در نزدیکی انتخابات این بود که آنها در ایران تحولی ایجاد خواهند کرد که بر عکس سال 88 که سیاسی و محدود بود، این بار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و گسترده باشد و چنان این مسائل را به هم گره خواهند زد که کل ایران را به هم بریزد.

رحمانی فضلی عنوان کرد: ولی ملت ایران بار دیگر با آرامش و اطمینان در چهارچوب قانون باشکوتر از گذشته در انتخابات شرکت و با انتخابی عالی و مطلوب دشمنان را ناامید کردند.

وی تصریح کرد: حال نوبت ماست که حماسه اقتصادی را نیز به گونه ای محقق کنیم که از این پیچ تاریخی نیز به سلامت عبور کنیم.