به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه روسیا الیوم گزارش داد: تروریستهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) آماده یورش به عفرین در حلب می شوند.

شاهدان عینی اعلام کردند: داعش آماده حمله به عفرین که مانعی درباره ورود آن به شهر حلب از ناحیه شمال است می شود.درگیری ها در امتداد نواری مرزی با ترکیه میان کُردها و اعضای جبهه النصره و گروه موسوم به ارتش در جریان است.

از سوی دیگر درگیری های پراکنده ای در مناطق قدیمی حمص و جوره الشیاح درجریان است.در مناطق قاره و یبرود در شمال دمشق و مناطق القلمون در مجاورت لبنان نیز درگیری هایی در جریان است.