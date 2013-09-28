به گزارش خبرگزاری مهر، داود عليمحمدی اظهار داشت: طبق بررسي اسناد و نسخ دارويي بيمه شدگان تامين اجتماعي در 6 ماهه نخست امسال هزینه دارویی بیماران خاص و صعب العلاج در قم طی این مدت بالغ بر 27 ميليارد و 500 میليون ريال بوده است.

وی با اشاره به آمار بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان قم یادآور شد: این مبلغ صرف هزينه دارويي 553 بيمار پيوندي، 1274 بيمار ام اس، 2341 بيمار شيمي درماني و 3144 بيمار هموفيلي، تالاسمي و دياليزي شده است.

مدير درمان تامين اجتماعي استان قم با اشاره به توافق وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي و بازگشت قيمت داروهاي بيماران خاص به قيمت سال 1391 و همچنين افزايش تعهدات دارويي بيماران خاص ياد آور شد: بيماران هموفيلي و تالاسمي از حمايت صد درصدي سازمان تامين اجتماعي برخوردار هستند.

کشف 350 کیلوگرم تخم مرغ فاسد در قم

350 کیلوگرم تخم مرغ غیربهداشتی در قم کشف و معدوم شد.

پیرو بازرسی کارشناسان مدیریت نظارت بر موادغذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم 350 کیلوگرم تخم مرغ غیربهداشتی از یک واحد تولیدی موادغذایی کشف و معدوم شد.

کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با شماره 36706444 و بازرسان و کارشناسان مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور نیز با شماره 36706443 آماده دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت و همچنین پاسخگویی به سوالات شهروندان و مسافران در خصوص مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی به صورت شبانه روزی هستند.

شماره پیغام‌گیر 36162644 نیز به صورت شبانه روزی برای طرح شکایات، انتقادات و پیشنهادات عموم همشهریان و زائران و مسافران پیش‌بینی شده است.

