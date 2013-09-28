به گزارش خبرنگار مهر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی جدید را در هفت شاخص عمده اقتصادی منتشر کرد که بر اساس آن در بخش خارجی تراز حساب جاری کشور در 9 ماهه ابتدای سال گذشته 20179 میلیون دلار بوده است .

همجنین تراز بازرگانی (حساب کالا) 23445 میلیون دلار، صادرات کالا (فوب) 73366 میلیون دلار، واردات کالا (فوب) 49921 میلیون دلار، کل بدهی های خارجی (پایان دوره) 8477 میلیون دلار و توسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی نیز 12260 ریال بوده است.

در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نقدینگی در آذرماه سال گذشته نسبت به پایان سال قبل تر از آن 20.4 درصد رشد داشته، پول 5.5 درصد ، شبه پول 25.7 درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز 22.3 درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد در بخش واقعی اقتصاد در 9 ماهه ابتدای سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی 5.4 درصد و بدون نفت منفی 2.4 درصد بوده است. در بخش عملکرد 9 ماهه سال گذشته به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 5026169 میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1101145 میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی 2068999 میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی نیز 477021 میلیارد ریال بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی وضع مالی دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش درآمدها 118504 میلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای 2232236.8 میلیارد ریال و واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز 100766.6 میلیارد ریال بوده است. همچنین تملک دارایی های سرمایه ای 35386.4 میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای 18455.6 میلیارد ریال بوده است.

در گزارش بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذر 1391 نسبت به مشابه سال قبل (نرخ تورم) 27.4 درصد، آذر 91 نسبت به ماه مشابه سال قبل 36.9 درصد و آذر 91 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد رشد داشته است.

در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی وضعیت بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش شاخص کل قیمت (پایان دوره) 35760.3 بوده است. ارزش سهام و حق تقدم معامله شده 75579 میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز 24920 میلیون سهم بوده است.

در بخش جمعیت و نیروی انسانی طبق گزارش بانک مرکزی نرخ بیکای در سه ماهه سوم سال گذشته 11.2 درصد و جمعیت فعال کشور نیز 24 میلیون نفر بوده است. نرخ بیکاری مناطق شهری 12.5 و روستایی 8 درصد اعلام شده؛ همچنین نرخ بیکاری زنان 17.7 درصد و مردان 9.8 درصد در پایان آذر ماه سال گذشته بوده است.

بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را در پایان آذرماه سال گذشته به میزان 23 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله را در همین مدت 25.8 درصد اعلام کرد ضمن اینکه جمعیت کشور در دوره مورد بررسی 75 میلیون و 100 هزار نفر اعلام شد.