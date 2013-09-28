کاووس عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرپرستی هیئت فوتبال فارس تاکید کرد: تا این لحظه هیچگونه صحبتی در این خصوص با من نشده است.

وی تصریح کرد: از من بزرگتر در فوتبال استان فارس خیلی از افراد هستند که من در آن میان جایی ندارم.

رئیس هیئت فوتبال شیراز افزود: امیدوارم که در این خصوص به من پیشنهادی داده نشود زیرا افراد با سابقه تر از من در استان فارس حضور دارند.

دبیر هیئت فوتبال استان فارس نیز از اینکه قرار است "کاووس عباسی" به عنوان سرپرست هیئت فوتبال فارس معرفی شود اظهار بی اطلاعی کرد.