به گزارش خبرنگار مهر، غروب شنبه نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی با عنوان برای شروع مشتمل بر 30 اثر هنری از سیدحسام الدین جوادزاده؛ هنرمند نوجوان خراسان شمالی و عضو انجمن هنرهاي تجسمي شهرستان بجنورد در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری نگارستان بجنورد آغاز به كار كرد.

نمایشگاه طراحی و نقاشی برای شروع، از شنبه ششم مهر ماه تا جمعه دوازدهم این ماه به مدت هفت روز دایر خواهد بود و علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها نیز از ساعت 17 تا 19 به مجتمع فرهنگی و هنری نگارستان بجنورد مراجعه کنند.

هفته گذشته نیز از روز یکشنبه تا پایان هفته، نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک مشتمل بر 50 اثر هنری از هنرمندان انجمن هنرهاي تجسمي شهرستان بجنورد در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری نگارستان بجنورد دایر بود.

آثار نمايشگاه تصویرسازی کتاب کودک كه در قالب سه مجموعه و 20 تك اثر به نمايش درآمده بود، در راستاي زنده نگه داشتن فرهنگ بومی در قالب مجموعه داستان‌هایی با آداب و رسوم کرمانجی ترسيم شده بود.

سرپرست انجمن هنرهای تجسمی شهرستان بجنورد گفته که در هفته‌های آینده هم نمایشگاه‌های هنری انفرادی و گروهی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری نگارستان بجنورد برگزار می‌شود.

عباس ناصري با اشاره به این که در طول سال گذشته در مجموع 25 نمایشگاه هنری از آثار هنرمندان انجمن تجسمی بجنورد در رشته‌های مختلف در محل نگارخانه این شهر برپا شده بود، اظهار کرده که امسال هم تاكنون 10 نمايشگاه هنري در محل اين نگارخانه برگزار شده است.