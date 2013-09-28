به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی در جلسه هیئت نظارت که در محل قرارگاه اداره کل برگزارشد، ضمن ابراز خرسندی از گزارشات رسیده اظهار کرد: با توجه به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ایام تعطیلات نوروز، انتخابات و ماه مبارک رمضان را داشتیم وقفه ای در برنامه ها افتاد امید است با همدلی و همبستگی بین بخش های داخلی این عقب افتادگی جبران شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشور افزود: باید از مسائل جزئی و حاشیه ای پرهیز شود و اولویت ها را مورد توجه و در دستور کار قرار داد و لازمه جبران عقب افتادگی در برنامه ها یک حرکت جهادی است که باید اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام محمدی ملاک اصلی کار را خالصانه بودن دانست و افزود: حرکتی که خالصانه باشد و به صورت جمعی انجام شود نتیجه بخش خواهد بود.

وی نسبت به نحوه مدیریت اداری سازمانی اظهار کرد: مدیریت صحیح در چار چوب اخلاق ائمه اطهار است و برای مدیریت صحیح باید اخلاق الهی اسلامی رعایت شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشور افزود: از نگاه بخشی، معاونتی، اداری باید صرف نظر کرد چرا که یکی از آفت های مدیریت نگاه بخشی است.

حجت الاسلام محمدی افزود: در یک اداره و سازمان همه بخش ها مکمل یکدیگر هستند اگر نقصی در یکی از بخش های یک اداره یا سازمان باشد کل آن مجموعه زیر سوال می رود و بلعکس اگر حرکتی عظیم در یک بخش صورت گیرد تمام آن مجموعه و سازمان تحسین می شود.

وی بیان کرد: نباید به دنبال حاکم و محکوم ، قاصر و مقصر بود بلکه باید به دنبال این باشیم که کار روی زمین مانده و تکلیف انجام شود.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در باره سبک زندگی اسلامی ایرانی گفت: یک مولفه سبک زندگی اسلامی وقف کردن است پس باید در ترویج این مهم و اینکه با توجه به نیاز روز وقف صورت پذیرد اندیشید.