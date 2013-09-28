به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی گفت: نگاه کارشناسی، حرکت بر مدار قانون و رعایت مسایل زیست محیطی، فرهنگی، پدافند غیرعامل در تعریف و تکمیل پروژه های عمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

محمدحسین فروزان مهر در جلسه ی شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: راهبرد توسعه استان در مناطق مخلتف باید منطبق با ظرفیت ها و براساس منطق کارشناسی صورت پذیرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: توجه به ممنوعیت بارگذاری طرح ها در نواحی بلوکه شده معدنی استان، تامین منابع آبی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و رعایت مفاد ماده ی 215 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تدوین پیوست فرهنگی بر اساس نظام نامه پیوست فرهنگی طرح های کلان کشور از جمله مواردی ست که باید مورد توجه قرار گیرد.

فروزان مهر با اشاره به محدودیت منابع مالی و تاکید بر استفاده ی بهینه از اعتبارات موجود و تسریع در اجرای پروژه های نیمه تمام تصریح کرد: برنامه ریزی و تلاش در راستای استحکام منابع درآمدی کنونی از جمله اولویت هایی ست که انتظار می رود در سطح کلان و از طریق مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال شود.

برنامه دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در برابر بلایای طبیعی تصویب شد

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی برنامه های استانی دستگاه های اجرایی در هفته ایمنی در برابر بلایای طبیعی بررسی و تصویب شد.

محمدحسن واحدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی با تاکید بر گسترش بازه زمانی اجرای برنامه های این هفته به یک ماه اظهار کرد: برنامه های هفته ایمنی در برابر بلایای طبیعی از 20 تا 26 مهرماه سال جاری و با شعار انسجام ملی، نگاه پیشگیرانه و مدیریت جامع مخاطرات در سراسر کشور اجرایی می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی هدف از شکل گیری هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی را کاهش اثرات بلایای طبیعی دانست و گفت: در خراسان رضوی برنامه های دستگاه های اجرایی در 3 مقطع زمانی قبل از شروع هفته، در بازه زمانی هفته ایمنی و پس از پایان هفته تدوین شده است.

واحدی به بررسی برنامه های دستگاه های اجرایی در این مقطع زمانی پرداخت و بیان کرد: در این یک ماه در مجموع 26 مانور تخصصی، 38 دوره آموزش و 25 برنامه تلویزیونی، رادیویی تدوین شده است.

نشست ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی برگزار شد

در جلسه ای با حضور فرمانداران و مسوول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان نشست مرکزی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی برگزار شد.

جعفر دهنوی، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی در این نشست از آغاز ساخت صحن امام رضا (ع) به مساحت 14 هزار متر مربع در کاظمین، خبر داد و گفت: فازاجرایی این طرح با هزینه ای حدود600 میلیارد ریال به صورت مستقل از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان انجام می شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با تاکید براستفاده بهینه از ظرفیت های خراسان رضوی و جذب مشارکت های مردمی از مسوولان ستاد های بازسازی شهرستان ها خواست زبان گویای ستاد باشند و عملکرد ستاد را به اطلاع مردم برسانند.

دهنوی استفاده از روش های علمی در اطلاع رسانی، تبلیغات و جذب مشارکت های مردمی را مهم خواندو بر هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان تاکید نمود.