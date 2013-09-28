به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان استاندار لرستان با اشاره به قابلیتهای استان لرستان در ابعاد مختلف اظهار داشت: من قابلیت ها و ظرفیت های لرستان و همچنین چالشها و مشکلات این استان را به خوبی می شناسم.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی، همدلی و تعامل و وحدت در مسیر شکوفایی استعدادهای استان و همچنین رفع مشکلات بیان داشت: این ظرفیت در لرستان وجود دارد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه خواست مردم لرستان توسعه و پیشرفت پایدار، ایجاد اشتغال، و سرمایه گذاری است، ادامه داد: اعتقاد دارم که زندگی بهتر حق مردم لرستان است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.

بازوند با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان لرستان به عنوان کلید توسعه استان بیان داشت: من اعتقاد دارم که باید به سرمایه گذاران به مانند مجاهدان فی سبیل الله نگاه کرد و به استقبال آنها برویم.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه لرستان و خدمت به مردم این استان کمر همت را بسته است، گفت: بنده مرد عمل هستم و از همه کسانی که صاحب تجربه هستند می خواهم که برای پیشرفت لرستان پیشقدم شوند.

استاندار لرستان یادآور شد: همه ما موظف هستیم که در راستای اهداف دولت تدبیر و امید تلاش کنیم.