به گزارش خبرنگار مهر ، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاریها با اشاره به شیوع بیماری وبا در کشور، از گزارشاتی مبنی بر بروز این بیماری در شهرستانهای رباط کریم و شهریار خبر داد که این مطالب با واکنش نکو نماینده مردم شهرستانهای ربط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و این اقدام سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس را عجولانه خواند.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتشار اینگونه اخبار بی اساس می تواند التهاباتی را میان مردم شهرستان و کشور ایجاد کند، اظهار داشت: اعلام اینگونه آمار کار آسانی نیست که تخمین زدنی باشد چرا که سخنگوی کمیسیون عنوان کرده که گزارش ما بر اساس گزارش سازمانهای رسمی کشور است و اینکه بگوییم شیوع وبا افزایش داشته یا نداشته است به گزارش مستند نیاز دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون بهداشت ظاهرا به استناد به گزارش رسمی اما بدون مستند اشاره کرد و معلوم نیست که این شیوع بیماری وبا را در شهریار و رباط کریم چگونه مستندسازی خواهد کرد.

نکو ضمن تکذیب این خبر ادامه داد: قطع یقین اگر اینگونه بیماری وجود داشته باشد که نیست در وهله اول باید از طریق شهرستان مستند سازی و به استان اعلام شود در حالی که فرماندار شهرستان رباط کریم به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه این مسئله را تکذیب کرده است.

این نماینده در پایان از اشرافیت کامل کارگروه سلامت و امنیت غذا در شهرستان رباط کریم در برابر انتشار اینگونه بیماری ها خبر داد و تصریح کرد: اگر در سطح شهرستان با چنین مواردی مواجه شویم، با سرعت عمل بالا و حساسیت ویژه کارگروه سلامت و امنیت غذا وارد عمل خواهند شد.

فرماندار رباط کریم نیز تکذیب کرد

فرماندار رباط کریم نیز در پی انتشار اخباری مبنی بر شیوع بیماری وبا در شهرستان رباط کریم در خبرگزاری ها و دیگر سایتهای خبری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تا این لحظه هیچ موردی از ابتلا به بیماری وبا در این شهرستان گزارش نشده است.

بیژن سلیمان پور افزود: کارگروه سلامت و امنیت غذا در سطح شهرستان فعال است و تدابیر پیشگیرانه ای در این خصوص اتخاذ و تمهیدات لازم اندیشیده شده و در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار دارد و اگر مواردی مشاهده شود سریعا دست به اقداماتی خواهند زد ولی تاکنون با چنین مواردی مواجه نبودیم.