به گزارش خبرنگار مهر، علی پورنبوی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به صدور و تمدید ۱۳۴فقره كارتهاي بازرگاني افزود: از اين تعداد ۳۴ فقره صادر و ۱۰۰ فقره تمديدي بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ صدور ۱۰ درصد و به لحاظ تمديد ۱۲ درصد رشد دارد.

وي افزود: در اين مدت يك هزار و ۴۴۹ فقره ثبت سفارش واردات كالا به ارزش ۲۳۰ ميليون دلار در اين سازمان انجام پذيرفت كه اين ميزان ثبت سفارش نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد دو درصد كاهش و از نظر ارزش ۵۸ درصد رشد نشان مي دهد.

انجام سه هزار مورد بازرسي از نانوايي هاي استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انجام دو هزار و ۹۱۲ مورد بازرسي از نانوايي هاي اين استان در سالجاري خبر داد و افزود: از اين تعداد بازرسي ۳۸۷ فقره پرونده تخلفات با ارزش ريالي بالغ بر ۳۴۱ ميليون ريال تنظيم شده است.

پورنبوی گفت: بيشترين تخلفات پرونده هاي تنظيمي مربوط به كم فروشي در وزن چانه و رعايت نكردن ساعات كار واحدهاي نانوايي است.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز تخلفات از سوي واحدهاي صنفي مراتب را به ۱۲۴ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسيدگي شود.

برگزاری نخستين همايش و نمايشگاه تخصصي فلزات غيرآهني

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: اولين همايش و نمايشگاه تخصصي فلزات غيرآهني از تاريخ هشتم لغايت 10 مهر سالجاری در مركز همايش ها و نمايشگاه هاي هتل المپيك تهران برگزار می شود.

پورنبوی از اهداف اين نمايشگاه را تكميل زنجيره توليد فلزات غير آهني براي دستيابي به محصولات و خدمات با ارزش اعلام کرد و گفت: افزوده بالاتر، توسعه سرمايه گذاري و رفع موانع در حوزه معادن و صنايع فلزات غير آهني، افزايش توليد مواد معدني مورد نياز واحدهاي توليدي به صورت مستمر و قابل اطمينان، توسعه صنايع پايين دستي فلزات غير آهني به منظور افزايش صادرات، انتقال و ارتقاء دانش و فناوري و توسعه تكنولوژي ساخت داخل با رويكرد بومي سازي، افزايش كمي و كيفي است.

وی در خاتمه افزود: ساعات بازديد نمايشگاه 8:30 صبح الي پنج بعدازظهر درمحل هتل المپيك تهران است.