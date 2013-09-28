به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو شنبه شب در آیین تجلیل ازکارمندان هشت سال دفاع مقدس استانداری بوشهر با تبریک هفته دفاع مقدس، و با بیان اینکه ایثار و فداکاری در رزمندگان متجلی است گفت: شما ایثارگران هشت سال دفاع مقدس با فداکاری و از خودگذشتگی در برابر ناملایمات و ظلم‌های مستکبرین که با زور و تزویر ستم کرده‌اند صف‌آرایی کردید و عزت آفریدید.

وی یکی از مولفه‌های اثربخشی و موفقیت آمیز در دفاع مقدس را نیروی انسانی کارآمد دانست و گفت: شما کارمندان با ویژگی‌هایی که از تاسوعا و عاشورا گرفته‌اید با تقوا و اخلاق استکبار ستیز وارد جبهه‌ها شدید و افتخار آفریدید.

فرمانده ارشد سپاه استان بوشهر توکل به خدا، بینش و آگاهی و ولایت‌مداری را از سه ویژگی‌ بارز رزمندگان دانست و گفت: شما رزمندگان با حداقل امکانات نظامی در برابر دشمن تا دندان مسلح شجاعانه ایستادید و دشمن را به شکست کشاندید.

رزمجو با بیان اینکه اکنون دشمنان اکنون از سنگرهای نظامی به سنگرهای فرهنگی در کمین نشسته‌اند افزود: تهاجم فرهنگی قدری پیچیده‌تر از تهاجم نظامی است و سنگرهای این دو جبهه متفاوت هستند.

وی در ادامه با اشاره به نقش کارمندان در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس گفت: کارمندان در جبهه‌ها نقش موثری داشته‌اند به گونه‌ای که بیش از 9 و نیم درصد شهدای جنگ تحمیلی کارمندان هستند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: بر خواستن از پشت میز و صندلی محل کار و اعزام به سوی جبهه‌ها سعادت می‌خواهد که نصیب شما ایثارگران شده است.

رزمجو با اشاره به اینکه امروز مقتدر ترین کشور در ابعاد گوناگون در جهان ایران اسلامی است تصریح کرد: در عمق بخشی و دفاع خیلی پیشرفت کرده‌ایم بگونه‌ای که اگر بحرانی پیش بیاید همین جوانان به دفاع برمی‌خیزند.

وی با قدردانی از تلاش استاندار بوشهر در ایجاد امنیت پایدار در استان افزود: هم اینک در همه شهرهای استان و حتی آبراه خلیج فارس امنیت کامل برقرار است که نتیجه تلاش‌های استاندار بوشهراست.