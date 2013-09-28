به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان عصر امروز شنبه با حضور وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، ائمه جمعه شهرستانهای مختلف لرستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از حضور در مراسم تودیع و معارفه با حضور در گلزار شهدای شهر خرم آباد به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و همچنین در محل بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز حضور یافت.

یکی از حاشیه های این جلسه به اظهارات نماینده ولی فقیه در استان لرستان در مورد وزیر کشور ارتباط داشت. حجت الاسلام میرعمادی از عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان فردی "امتحان پس داده"، مایه افتخار و مباهات، ولایتمدار و منشا خدمات و برکات فراوان یاد کرد و گفت: ایشان حقیقتا فرد دوست داشتنی هستند.

وی همچنین به مهمان نوازی رحمانی فضلی نیز اشاره کرد و گفت: فکر می کنم ایشان مهمان نوازی را از لرستانیها به ارث برده اند چرا که درِ خانه ایشان همیشه به روی همه باز است.

شعرخوانی سخنرانان در این مراسم از دیگر حاشیه های آن بود که ابتدا با شعرخوانی الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی کلید زده شد. وی در وصف وزیر کشور این گونه سرود: آن را كه فضل و دانش و تقوا مسلم است/ هر جا قدم نهد قدمش خير مقدم است.

الهیار ملکشاهی همچنین در ادامه سخنان خود به بخشهایی از محرومیت های لرستان از جمله اینکه در حال حاضر برخی از مردم به لحاظ فشارهای معیشتی در پشت نوبت تحت پوشش قرار گرفتن نهادهای حمایتی هستند، اشاره کرد و اینگونه حرفهایش را خاتمه داد: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

همچنین در جریان این مراسم کلیپی از خدمات و فعالیتهای حبیب الله دهمرده استاندار سابق لرستان به نمایش درآمد.

در این مراسم وزیر کشور نیز در سخنانی اعلام کرد که استان لرستان جزء اولین استانهایی بوده که تقاضای انتصاب استاندار جدید را ارائه و گزینه مورد نظر خود را اعلام کرده اند.

رحمانی فضلی همچنین گفت که هوشنگ بازوند از نیروهای بسیار خوبی هستند که سه استان برای استانداری وی تقاضا داده بودند ولی چون لرستان زودتر درخواست داده بود و اجماع کاملی در این مورد وجود داشت ایشان راهی لرستان شد.

وزیر کشور همچنین گفت که نماینده یکی از استانهای متقاضی استانداری هوشنگ بازوند که از دوستان وی بوده است به خاطر انتصاب هوشنگ بازوند در استانداری لرستان از او ناراحت شده و گلایه کرده است.

وی با بیان اینکه بازوند هر کجا که بوده ذکر خیر ایشان بوده است، به تجربه مسئولیت وی در لرستان اشاره کرد و گفت: به گفته نماینده ولی فقیه در لرستان هر کسی که از استان شناخت داشته باشد یکسال کارش جلو است.

عدم مصاحبه وزیر کشور با خبرنگاران و خروج سریع وی از سالن محل برگزاری مراسم از دیگر حاشیه هایی بود که مورد گلایه خبرنگاران قرار گرفت.