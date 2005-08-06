گردشگري مي تواند زمينه ساز اشتغال و كاهش نرخ بيكاري شود

آرين منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود : گردشگري در ايجاد در آمد ملي و رشد اقتصادي پيوسته و با ثبات و بسيار موثر باشد .

وي با اشاره به جاذبه هاي سياحتي و گردشگري گسترده ايران گفت : فقدان يك استراتژي جامع و پايدار در گردشگري مانع توسعه در اين بخش شده است .

وي با تاكيد بر نقش توسعه گردشگري در رشد ارتباط و همگرايي بيشتر كشورها افزود : در كنار توسعه ارتباطات فرهنگي ،سياسي اين امر مي تواند زمينه ساز نهادينه كردن روابط اقتصادي و افزايش سهم ايران از منابع عظيم گردشگر باشد .

آرين منش تامين امنيت روحي و رواني گردشگران و ايجاد سيستم اطلاع رساني مناسب را از ديگر جنبه هايي دانست كه لازم است براي توسعه گردشگري در كشور مورد توجه قرار گيرد .

وي با اشاره به تبليغات گسترده اي كه امروز در بعد جهاني براي نا امن جلوه دادن كشور انجام مي شود گفت : بايد ضمن خنثي كردن اين تبليغات سوء فضاي نامناسبي را براي گردشگران ايجاد كنيم .

وي ترتيب نيروي انساني مناسب در بخش حمل و نقل ، هتل و تغيير ذهنيتهاي منفي مردم نسبت به گردشگران را نيازمند فرهنگ سازي به ويژه از سوي رسانه هاي گروهي دانست .

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي افزود : توسعه بخش گردشگري در كنار فرهنگ سازي نيازمند ورود بخش خصوصي و استفاده از سرمايه هاي داخلي و خارجي است .