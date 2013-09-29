1.5 میلیون شماره تلفن ثابت در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باباجانی عصر شنبه در مراسم راه اندازی سایت تلفن همراه در روستای نانصرکلا آمل افزود: همچنین بیش از دو میلیون و 150 هزار مشترک سیار و 180 هزار مشترک دیتا نیز در استان فعال است.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران، از اقدام این شرکت برای نصب تله های الکترونیکی به عنوان راهکاری فنی در پیشگیرانه از اقدام های مجرمانه برخی افراد در سرقت تجهیزات مخابراتی در سطح این استان خبر داد. باباجاني گفت: متاسفانه سرقت کابل و سیم تلفن از سوی برخی افراد نادان و سودجو باعث قطعی ارتباط های تلفنی و مخابراتی برخی از شهروندان در سطح استان می شود و متاسفانه عواقب این اقدام این افراد در برخی موقع باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیر انسانی نیز شده است. وی افزود: مخابرات مازندران نگران هزینه سرقت چند سیم و کابل نیست، بلکه تنها نگرانی این شرکت قطع شدن ارتباط مشترکان است که این وضعیت برای مجموعه نیز تاسف بار است.

وی همچنین به افتتاح سایت تقویت تلفن همراه در روستای " بانصرکلا " از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل اشاره کرد وادامه داد: با راه اندازی این مرکز، اختلال در تلفن همراه مشترکان در این روستا و چند روستای همجوار نیز برطرف ونیز امکان برقراری ارتباط دیگر نیز فراهم شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران گفت: حفظ وارتقاءکیفیت برای شرکت مخابرات بسیار مهم است و در این راستا برای راه اندازی سایت تقویت تلفن همراه در روستای " بانصرکلا " آمل حدود 2میلیارد ریال هزینه شده است.