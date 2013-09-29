به گزارش خبرگزاری مهر، میرزاده با صدور حکمی، سید محمد ابریشمی نیا را به سمت معاون اداری مالی دانشگاه آزاد منصوب کرد؛ پیش از این محمد خجسته این سمت را بر عهده داشت.

محمد خجسته در مراسم تودیع خود، گفت: اميدوارم تصويري كه از خود در اذهان عمومي ارائه داده ام با واقعيت منطبق باشد، اگر اينگونه نبوده است از تمامي همكارانم عذر خواهي مي كنم.

وی افزود: تصور مي كنم آن گونه كه بايد نتوانستم در انجام كارهايم موفق باشم، اما تمامي سعي خود را در خدمت رساني به اعضاي هيات علمي و كاركنان به كار بستم.

در اين مراسم همچنین سید محمد ابریشمی نیا، گفت: قول می دهم سعي كنم برخورد با روي گشاده با دانشجويان و كارمندان و اساتيد را از اصول كاري خود قرار دهم.

وی تاکید کرد: مسئوليتي كه امروز عهده دار آن شدم براي من حكم يك امانت را دارد، اميدوارم اين امانت را در نهايت صحت و سلامت به نفر بعد تحويل دهم.