سرمایه گذاری ترکیه در ایران 163 میلیون دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، آلپر چاکراوغلو شامگاه شنبه در دیدار سفیر کشور ترکیه با فعالان بخش خصوصی استان کردستان در سنندج، با بیان اینکه حجم روابط تجاری دو کشور ایران و ترکیه در سال 2003 به میزان 2.3 میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: این رقم در سال 2013 به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده است.

وی حجم صادرات ترکیه به ایران را نیز در سال 2012، 9.9 میلیارد دلار و واردات این کشور از ایران را 11.9 میلیارد دلار عنوان کرد.

مشاور رایزنی بازرگانی سفارت ترکیه در ایران با بیان اینکه امسال افت محسوسی در صادرات دو کشور وجود داشت، افزود: در شش ماهه نخست سال 2013 حجم صادرات ترکیه به ایران 2.9 میلیارد دلار و واردات ترکیه از ایران 6.4 میلیارد دلار بود.

چاکراوغلو با اشاره به اینکه مطابق رتبه بندی، ایران رتبه سوم در روابط تجاری با ترکیه را دارد، ادامه داد: این رتبه در سال 2012 ششم بوده است، اما رتبه های بهتری برای آینده پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: با لغو تحریم ها و تسهیل در روابط بانکی بین دو کشور مراودات تجاری ترکیه با ایران می تواند رقم 35 میلیارد دلار را در سال 2015 تجربه کند.

مشاور رایزنی بازرگانی سفارت ترکیه در ایران با بیان اینکه روابط تجاری ایران و ترکیه در سازمان های چند جانبه اهمیت بسزایی دارد، بیان کرد: بر اساس آمارهای بخش تحقیقات سازمان تجارت جهانی پنج کشور چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و آلمان بیشترین حجم مبادلات تجاری با ایران را داشته اند.

چاکراوغلو با اشاره به اینکه عمده واردات ایران نیز مطابق با تحقیقات سازمان تجارت جهانی از کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی، آلمان و هند بوده است، گفت: مهمترین محصولات صادره از ترکیه به ایران در سال 2013 محصولات دارویی، لوازم ساختمانی، الیاف طبیعی، لوازم بهداشتی و روغن زیتون بوده است.

وی افزود: بیشترین واردات ترکیه از ایران نیز شامل گاز طبیعی، نفت خام، برق، انواع محصولات کشاورزی مانند گردو، هندوانه و خرما بوده است.

مشاور رایزنی بازرگانی سفارت ترکیه در ایران با بیان اینکه اقتصاد دو کشور ایران و ترکیه مکمل یکدیگر است، ارائه تخفیف های مالیاتی و تخصیص اراضی برای ایجاد کارخانه ها را از جمله تدارکات کشور ترکیه در چارچوب برنامه حمایتی از سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت: در روابط تجاری ایران و ترکیه سیستم متقابل پرداخت مالیاتی وجود دارد و کشور ترکیه سیستم های تشویقی به منظور سرمایه گذاری خارجی را در داخل خاک خود به اجرا درآورده است.