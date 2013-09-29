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۷ مهر ۱۳۹۲، ۹:۵۴

سرهنگ مومنی خبر داد:

شورای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های سپاه ورامین فعال شد

شورای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های سپاه ورامین فعال شد

ورامین - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه ورامین با اشاره به راه اندازی شورای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های سپاه این ناحیه گفت: تذکر لسانی وظیفه همه مردم است.

سرهنگ مرتضی مومنی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در یکسال گذشته در سپاه ورامین اظهار داشت: در زمینه فعال سازی حلقه های صالحین قدم های موثری برداشته شده و با تغییر فرماندهان برخی حوزه ها، دعوت از روحانیت و تشکیل حلقه های روحانیون، برگزاری شش هیئت عاشقان بقیع، برپایی 560 هیئت منتظران موعود در سطح پایگاه ها، سرکشی و بارزسی از نحوه عملکردها در حوزه حلقه صالحین، تشویق حلقه های برتر و اتصال همه مأموریت ها به مقوله حلقه صالحین، از اقدامات موثر این ناحیه برای فعال سازی حلقه های صالحین بوده است.

وی افزود: در زمینه امر به معروف نیز شورای امر به معروف و نهی از منکر در سپاه و حوزه های بسیج تشکیل و فعال شده اند و طرح تذکر لسانی وظیفه همگانی نیز اجرا شده است.

این مسئول عنوان کرد: برگزاری 40 یادواره که 12 مورد آن در هفته دفاع مقدس برگزار شد، برپایی پنج نشست بصیرتی، برگزاری نشست مودت ویژه فرماندهان به همراه خانواده های آنان برای اولین بار، برگزاری نشست های فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی، دیدار با 175 خانواده شهید و برپایی پنج نمایشگاه دفاع مقدس بخشی از فعالیتهای انجام گرفته در سپاه ناحیه ورامین است.

 
مومنی فر یادآور شد: اجرای طرح تجلی محبت و پیوند آسمانی، تهیه 43 مورد جهیزیه برای خانواده های کم بضاعت، اعزام پنج کاروان به جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور، ترغیب دختران و زنان به داشتن حجاب برتر، جذب 85 هزار نفر جامعه هدف شهرستان، ساخت زائرسرا در مشهد مقدس برای کمک به خانواده شهدا و ایثارگران و تکمیل حسینیه شهدا به نیت استفاده عموم برای برنامه های فرهنگی از دیگر برنامه های اجرا شده در سطح شهرستان ورامین بوده است.

 

کد مطلب 2144989

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