شورای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های سپاه ورامین فعال شد

سرهنگ مرتضی مومنی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در یکسال گذشته در سپاه ورامین اظهار داشت: در زمینه فعال سازی حلقه های صالحین قدم های موثری برداشته شده و با تغییر فرماندهان برخی حوزه ها، دعوت از روحانیت و تشکیل حلقه های روحانیون، برگزاری شش هیئت عاشقان بقیع، برپایی 560 هیئت منتظران موعود در سطح پایگاه ها، سرکشی و بارزسی از نحوه عملکردها در حوزه حلقه صالحین، تشویق حلقه های برتر و اتصال همه مأموریت ها به مقوله حلقه صالحین، از اقدامات موثر این ناحیه برای فعال سازی حلقه های صالحین بوده است.

وی افزود: در زمینه امر به معروف نیز شورای امر به معروف و نهی از منکر در سپاه و حوزه های بسیج تشکیل و فعال شده اند و طرح تذکر لسانی وظیفه همگانی نیز اجرا شده است.

این مسئول عنوان کرد: برگزاری 40 یادواره که 12 مورد آن در هفته دفاع مقدس برگزار شد، برپایی پنج نشست بصیرتی، برگزاری نشست مودت ویژه فرماندهان به همراه خانواده های آنان برای اولین بار، برگزاری نشست های فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی، دیدار با 175 خانواده شهید و برپایی پنج نمایشگاه دفاع مقدس بخشی از فعالیتهای انجام گرفته در سپاه ناحیه ورامین است.