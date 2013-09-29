كشاورزي بهترين فرصت كردستان براي جذب سرمايه گذاري خارجي است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در دیدار سفیر کشور ترکیه با فعالان بخش خصوصی استان کردستان در سنندج، با اشاره به اینکه استان کردستان در مجموع 4.9 اراضی زیر کشت کل کشور را در اختیار دارد، اظهار داشت: دو درصد کل تولیدات ایران در استان کردستان شکل می گیرد.

وی با اشاره به زیرکشت رفتن سالانه هزار و 100 هکتار از اراضی این استان در محصولات باغی و تولید 35 هزار تن توت فرنگی در سال، افزود: استان کردستان در زمینه تولید گندم با 700 هزار تن تولید سالانه در رتبه سوم قرار دارد و تولیدات زراعی سالانه استان کردستان یک میلیون و 720 هزار تن و تولیدات باغی 161 هزار تن است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با بیان اینکه سالانه بیش از 14 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب حجم نزولات جوی در استان کردستان است، ادامه داد: این مزیت امکان مطرح شدن ما در بخش کشاورزی در کل کشور را مهیا کرده و می تواند زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی را در این منطقه فراهم کند.

ازهاری در ادامه با اشاره به وجود هزار و 600 مورد جاذبه گردشگری در بخش های طبیعی، مذهبی و تاریخی یادآور شد: سالانه جمعیت زیادی از شهروندان ایرانی استان کردستان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می کنند و این موضوع می تواند به عنوان سند مناسبی برای جذب گردشگران خارجی به این استان نیز عمل کند.

وی با بیان اینکه 18 نوع ماده معدنی در کردستان با حجم ذخایر 550 میلیون تن وجود دارد، بیان کرد: عمده مواد این معدن ها سنگ آهن و طلا است و سیاست مدیران استان توجه به فرآوری محصولات استان و استقبال از ورود سرمایه گذاران در این حوزه است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان تنظیم تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین کردستان و کشور ترکیه به شکلی که ضامن فراهم آوردن بستر لازم برای همکاری فی‌ ما بین باشد را یک اولویت دانست و گفت: در تجارت، انتقال دانش فنی مهندسی، انتقال فناوری و تأمین مواد اولیه این همکاری‌ها می‌تواند ظهور و بروز داشته باشد.

ازهاری بر استقبال کردستان از ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: حمایت های خود را در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهیم داد و انتظار می رود زمینه لازم فراهم شود تا بخش خصوصی کردستان نیز در استان هایی از کشور ترکیه با ظرفیت فعالیت صنعتی مناسب ورود پیدا کند.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های توانمندی های دولتی در دو کشور، ایجاد بستر در راستای توسعه کشاورزی و سفر تجار ایران و ترکیه در قالب هیئت های تجاری به منظور بررسی ظرفیت های متقابل می تواند در گسترش روابط بین دو کشور نقش موثری داشته باشد.