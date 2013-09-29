وجیهه آرمان‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک تحقیق بین اهالی 9 روستا از یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی به این نتیجه رسیدیم که در خانواده‌های روستایی اختلاف نظر پایین بوده و میزان مشارکت و اعتماد بین همسران بالا است.

وی ابراز کرد: همین اعتماد باعث شده که با وجود تفاوت‌های بالا از لحاظ سن و تحصیلات در میان همسران روستاها بافت فرهنگی خود را در مقابل هجوم مدرنیته حفظ کنند.

آرمان مهر اظهار کرد: در این تحقيقات دریافتیم كه تغيير ناشي از زندگي مدرن در روستاها آغاز شده و خانم‌هاي روستايي كه مانند خانم‌هاي شهري، اهل تغيير و تحول هستند، تمايل بيشتري به مصرف‌ گرايي نسبت به گذشته پيدا كرده‌اند.

این محقق جامعه‌شناسی افزود: اين امر بر ميزان پايداري زندگي زناشويي تأثير منفي دارد زيرا از طرف مردان به منزله‌ افزايش هزينه‌هاي زندگي تلقي مي‌شود.

وی تصریح کرد: همکاری بالا و اعتماد زوجين به یکدیگر در ميزان سازگاري آنان تأثير مستقيم دارد.

آرمان مهر عنوان کرد: ميزان مشابهت‌هاي طرفين در طبقه اجتماعي،‌ ميزان تحصيلات و شغل، تأثير قابل توجهي در سازگاري همسران روستايي ندارد.

این جامعه شناس بیان کرد: سنگيني كار و مسؤوليت هر يك از زن و شوهر روستايي، در سازگاري يا ناسازگاري آنان تأثير مهمي ندارد، زيرا بر اساس پژوهش، زنان روستايي، علاوه بر خانه‌داري و نگهداري فرزندان، به كار دامداري و كشاورزي نيز مي‌پردازند و در معيشت خانواده، نقش آفريني مي‌كنند و اين كارها را اضافه بر وظايف خود تلقي نمی کنند.