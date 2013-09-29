دبیرخانه کارگروه ساماندهی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در دامغان راه اندازی شد

محمد قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی دبیرخانه کارگروه شهرستانی ساماندهی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال پایدار در مناطق زیر 20 هزار نفر اظهار داشت: دستورالعمل تشکیل جلسات این کارگروه نیز ابلاغ و نخستین جلسه آن برگزار شد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه شهرستانی این کارگروه با عنوان کمیته ساماندهی شهرستان در مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) دامغان مستقر شده است که طرح ها و برنامه های ارائه شده از سوی متقاضیان پیگیری و دنبال می شود.

بیش از 18 میلیارد ریال اعتبار سهم دامغان در اجرای طرح

دبیر کارگروه شهرستانی ساماندهی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال پایدار در روستاها و شهرهای زیر20 هزار نفر در شهرستان دامغان افزود: مخاطبان این کارگروه بر اساس دستوالعمل ارسالی بیکاران طالب کار، شاغلان و کارآفرینان مستقر در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر است.

قوسی با اشاره به سهم شهرستان دامغان در اجرای این طرح، اظهار داشت: سهم شهرستان در اجرای آن 18 میلیارد و 800 میلیون ریال است که این میزان اعتبار از سوی دبیرخانه کارگروه استان ابلاغ و قابل افزایش است.

وی ضمن بیان اینکه این میزان اعتبار شامل پرداخت تسهیلات اشتغال، قرض الحسنه بانکی است، گفت: سقف پرداخت تسهیلات به طرح های مشاغل خانگی 50 میلیون ریال و خوداشتغالی 150 میلیون ریال است که پس از تصویب طرح در کارگروه به متقاضیان پرداخت می شود.

دبیر کارگروه شهرستانی ساماندهی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال پایدار دامغان در خاتمه با یاد آوری اینکه تا کنون یک هزار و 370 نفر از افراد واجد شرایط در سامانه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان ثبت نام کردند، گفت: امیدواریم این دبیرخانه با ارائه تسهیلات به افراد واجد شرایط خدمات خوبی ارائه کند.