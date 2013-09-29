تکذیب خبر شیوع وبا در شهریار/ یک مورد مشکوک هم نداریم

جمشید واشانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماریهای روده ای در کشور، از قبل از آغاز فصل گرما تمهیدات لازم برای مقابله با این بیماری در شهریار اندیشیده شد به نحوی که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری ستاد التور در شهرستان آغاز به کار کرد.

وی افزود: با تشکیل این ستاد، تاکنون 45 جلسه آموزشی، هماهنگی و توجیهی برای گروه های هدف تخصصی که شامل پزشکان، کارشناسان بهداشت محیط و بیماری ها، بهورزان، رابطین بهداشت و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانها برگزار و نکات لازم در زمینه پیشگیری از وبا ارائه شد.

انجام 978 مورد آزمایش و نمونه گیری برای جلوگیری از شیوع وبا در شهریار

این مسئول عنوان کرد: همچنین به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری در شهرستان هماهنگی های درون و برون بخشی انجام شده که از جمله آن می توان به هماهنگی با سازمانهای خدمات رسان مانند آب و فاضلاب، شهرداری و ... اشاره کرد تا از شیوع التور در سرویسهای بهداشتی و ... که محل تجمع باکتری ها است، جلوگیری شود.

واشانی ادامه داد: به منظور بررسی وجود چنین بیماری در شهریار تاکنون 978 مورد نمونه آزمایش از افراد مبتلا به بیماریهای روده ای انجام شده اما هیچ گونه مورد ابتلا به بیماری وبا یا حتی مشکوک به بیماری مشاهده نشده است.

تمامی اخبار منتشره در خبرگزاریها مبنی بر شیوع وبا در شهریار کذب است

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه تمامی اخبار منتشر شده در خبرگزاری های مختلف مبنی بر شیوع بیماری وبا در شهرستان شهریار و وجود افراد مبتلا به این بیماری تکذیب می شود.

وی گفت: در این زمینه تمامی آزمایشها و مستندات موجود و قرار است که تکذیبیه انتشار خبر شیوع وبا در شهریار به دانشگاه علوم پزشکی نیز ارسال شود.

این مسئول اعلام کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک ابتلا به وبا، به طور قطع در راستای جلوگیری از شیوع آن اقدامات لازم انجام خواهد شد.